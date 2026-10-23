डीटीयू के छात्र को 64 लाख का पैकेज, 7896 को मिली डिग्रियां, BTech छात्र मुधर व लाव्य को गोल्ड मेडल
डीटीयू ने 7896 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी हैं। इनमें 5653 अंडरग्रेजुएट, 1937 पोस्टग्रेजुएट और 306 डॉक्टोरल डिग्रियां शामिल थीं। इस बार सर्वाधिक पैकेज 64 लाख का रहा।
दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के 12वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में गुरुवार को शैक्षणिक सत्र 2024-25 व 2025-26 के 7896 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। इनमें 5653 अंडरग्रेजुएट, 1937 पोस्टग्रेजुएट और 306 डॉक्टोरल डिग्रियां शामिल थीं। यह यूनिवर्सिटी द्वारा अब तक दी गई PhD डिग्रियों की सबसे बड़ी संख्या है। इस मौके पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय के सूद ने विद्यार्थियों से भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने में योगदान देने और देश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। अंडरग्रेजुएट स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मधुर अग्रवाल और लाव्य थापर को 'चांसलर गोल्ड मेडल' दिए गए। इसी तरह, पोस्टग्रेजुएट स्तर पर सृष्टि गोयल और राधिका अग्रवाल को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए।
DTU के वाइस-चांसलर प्रतीक शर्मा ने यूनिवर्सिटी की वार्षिक रिपोर्ट पेश की, जिसमें शिक्षा, रिसर्च, इनोवेशन और इंडस्ट्री पार्टनरशिप के क्षेत्र में हुई प्रगति को रेखांकित किया गया।
DTU में सर्वाधिक पैकेज 64 लाख का रहा
वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में प्लेसमेंट के लिए 348 कंपनियां यूनिवर्सिटी आईं, जिन्होंने 1833 नौकरियां दीं। सबसे बड़ा सालाना सैलरी पैकेज 64 लाख रुपये रहा, जबकि औसत पैकेज 15.04 लाख रुपये था।
शानदार रैंकिंग
DTU को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (NAAC) से A+ ग्रेड मिला है, जिसमें इसका CGPA (क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज) 3.47 रहा। इसके अलावा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग संस्थानों की श्रेणी में 30वां स्थान हासिल किया है। शोध उपलब्धियों में 39 पेटेंट और 2025-26 के दौरान 7.59 करोड़ रुपये मूल्य की 14 प्रायोजित शोध परियोजनाएं शामिल हैं। विश्वविद्यालय ने लगभग 36 परामर्श (कंसल्टेंसी) परियोजनाएं भी पूरी कीं, जिनका मूल्य 13.16 करोड़ रुपये है।
DTU ने नए कोर्स शुरू किए
दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) ने डेटा साइंस और एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में नए इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ साइंस-मास्टर ऑफ साइंस (BSc-MSc) प्रोग्राम, इंडस्ट्री की मान्यता प्राप्त माइक्रो-क्रेडेंशियल कोर्स, और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (BTech) छात्रों के लिए अर्थशास्त्र (इकोनॉमिक्स) में 'डबल-मेजर' का विकल्प पेश किया है। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, और रिन्यूएबल एवं सस्टेनेबल एनर्जी मैनेजमेंट से जुड़े तीन ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं।
दीक्षांत समारोह में, DTU ने पूर्व छात्र विनोद धाम को 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' से सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान पेंटियम चिप के विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया। पेटीएम (Paytm) के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को 'एंटरप्रेन्योर अवार्ड' मिला, जबकि अन्य पूर्व छात्रों को इंडस्ट्री, शोध, जनसेवा और उद्यमिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
डीटीयू पर खास बुक लॉन्च
इस अवसर पर DTU की एक विशेष पुस्तक, '85 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस' (उत्कृष्टता के 85 वर्ष) भी जारी की गई, जो 1941 में अपनी स्थापना के बाद से विश्वविद्यालय के शानदार सफर को दर्शाती है।
पूर्व छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए दिए चार करोड़ रुपये
डीटीयू के डीन (पूर्व छात्र एवं अंतरराष्ट्रीय मामले) प्रो. विशाल वर्मा ने बताया कि पूर्व छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए चार करोड़ रुपये और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता जताई है। वर्ष 1976 के बैच ने 18.32 लाख रुपये का योगदान देने के साथ विश्वविद्यालय को एक बस भी भेंट की है। वहीं, वर्ष 2001 के बैच ने हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लैब के लिए 54 लाख रुपये दिए हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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