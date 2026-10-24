दिल्ली में प्रोफेसर बनने मौका, डीटीयू में 219 पदों पर निकली भर्ती, जानें कब तक करें आवेदन

DTU असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 23 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इस भर्ती में फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 7 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम समय सीमा शाम 5 बजे तक है।

दिल्ली में अगर आप प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 219 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट dtu.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 7 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि कुल 24 विषयों में ये नियुक्तियां होंगी। इनमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा 36 पद हैं जबकि सिविल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 20-20 पदों पर भर्ती होगी।

आवेदन की तारीख DTU असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 23 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इस भर्ती में फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 7 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम समय सीमा शाम 5 बजे तक है। उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म में अपना सही और ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, ताकि यूनिवर्सिटी की ओर से भेजी जाने वाली जरूरी सूचनाएं उन्हें मिल सकें। आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद उसमें किसी भी तरह का बदलाव या सुधार नहीं किया जा सकेगा। इसमें कैटेगरी बदलने का अनुरोध भी शामिल है।

सभी 24 विषयों में कितने पद? 1. अप्लाइड केमिस्ट्री – 4 पद

2. केमिकल इंजीनियरिंग – 4 पद

3. अप्लाइड मैथमेटिक्स – 11 पद

4. मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग – 2 पद

5. अप्लाइड फिजिक्स – 15 पद

6. इंजीनियरिंग फिजिक्स – 11 पद

7. ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग – 12 पद

8. सिविल इंजीनियरिंग – 20 पद

9. मैनेजमेंट (DSM) – 10 पद

10. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग – 4 पद

11. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग – 8 पद

12. एनवायरनमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग – 6 पद

13. ह्यूमैनिटीज (इकोनॉमिक्स) – 5 पद

14. ह्यूमैनिटीज (इंग्लिश) – 3 पद

15. प्रोडक्शन इंजीनियरिंग – 20 पद

16. मैकेनिकल इंजीनियरिंग – 18 पद

17. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी – 9 पद

18. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग – 3 पद

19. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग – 36 पद

20. इकोनॉमिक्स (USME) – 1 पद

21. डिजाइन – 3 पद

22. बायोटेक्नोलॉजी – 6 पद

23. जियोस्पेशियल साइंस – 2 पद

24. जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी – 6 पद

आवेदन शुल्क असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क तय किया गया है।

सामान्य और ओबीसी: 2000 रुपये

इडब्ल्यूएस, एससी और एसटी: 1000 रुपये

दिव्यांग (PwBD): कोई आवेदन शुल्क नहीं

कैसे करें आवेदन? उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

1.सबसे पहले DTU की आधिकारिक वेबसाइट dtu.ac.in पर जाएं।

2. वेबसाइट पर दिए गए ‘Jobs’ लिंक पर क्लिक करें।

3.इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक को खोलें।

4. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां भरें।

5. जरूरी दस्तावेजों और अन्य विवरणों की जांच करने के बाद फॉर्म जमा कर दें।

6. आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

आवेदन के साथ जमा करने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र

कार्य अनुभव से जुड़े दस्तावेज

कैटेगरी सर्टिफिकेट

लागू होने पर दिव्यांगता प्रमाणपत्र

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