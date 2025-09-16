DSSSB Vacancy : दिल्ली में क्लर्क, केयरटेकर, फॉरेस्ट गार्ड समेत 615 पदों पर भर्ती, आज आवेदन की अंतिम तिथि
DSSSB Vacancy : दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से केयर टेकर, नायब तहसीलदार, स्टैट्स क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, क्लर्क समेत 615 पदों पर भर्ती के लिए आज 16 सितंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि है। कुल 615 पदों में अनारक्षित 294 हैं। ओबीसी के लिए 159, एससी के लिए 74, एसटी के लिए 39, ईडब्ल्यूएस के लिए 49 पद आरक्षित हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू हुई थी।
क्रम सं. पद का नाम कुल पद
1 स्टैट्स क्लर्क 11
2 असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर
3 राजमिस्त्री (Mason) 58
4 सहायक सुरक्षा अधिकारी 2
5 जूनियर ड्राफ्ट्समैन (इलेक्ट्रिक) 6
6 तकनीकी पर्यवेक्षक (रेडियोलॉजी) 9
7 बेलिफ 14
8 नायब तहसीलदार 1
9 सहायक लेखा अधिकारी 9
10 वरिष्ठ अन्वेषक 7
11 प्रोग्रामर 2
12 सर्वेयर 19
13 संरक्षण सहायक 1
14 सहायक अधीक्षक 93
15 आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) 1
16 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष 1
17 जूनियर कम्प्यूटर ऑपरेटर 1
18 मुख्य लेखाकार 1
19 सहायक संपादक 1
20 उप-संपादक 1
21 प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष 1
22 केयरटेकर 114
23 फॉरेस्ट गार्ड 52
24 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (विशेष शिक्षा) 32
25 संगीत शिक्षक 3
26 जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) 50
27 इंस्पेक्टिंग अधिकारी 16
28 वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक 3
29 लेखाकार 2
30 असिस्टेंट लैब 2
31 वर्क असिस्टेंट 2
32 यूडीसी (एकाउंट्स/ऑडिटर) 8
33 तकनीकी सहायक (हिन्दी) 1
34 फार्मासिस्ट (यूनानी) 13
कुल सभी पद: 615
नोटिफिकेशन देखें
विभिन्न पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, B.Tech, M.Tech, MBA, B.Ed, CA/CS/ICWA आदि में से संबंधित क्षेत्र में डिग्री या योग्यता रखने वालों को आवेदन का मौका मिलेगा।
फीस :
जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस : 100 रुपए
अन्य सभी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार (SC/ST/PH) और महिला : निशुल्क