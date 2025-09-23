DSSSB Vacancy : दिल्ली हाईकोर्ट में कोर्ट अटेंडेंट समेत 354 पदों पर भर्ती, कल आवेदन की अंतिम तिथि

DSSSB court attendant vacancy : दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से निकाली गई दिल्ली हाईकोर्ट के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए कल 24 सितंबर आवेदन की अंतिम तिथि है।

DSSSB court attendant vacancy : दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से निकाली गई दिल्ली हाईकोर्ट के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए कल 24 सितंबर आवेदन की अंतिम तिथि है। एक भर्ती में वैकेंसी की कुल संख्या 334 है जबकि दूसरी में 20 है। पहली भर्ती में कोर्ट अटेंडेंट के 295 पद, कोर्ट अटेंडेंट (S) के 22 पद, कोर्ट अटेंडेंट (L) का 1 पद, रूम अटेंडेंट (H) के 13 पद और सिक्योरिटी अटेंडेंट के 3 पद शामिल हैं। 86 पद अनारक्षित हैं। 120 पद ओबीसी, 23 एससी, 34 एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए 71 पद आरक्षित हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

डीएसएसएसबी की दूसरी भर्ती में शोफर या ड्राइवर और डिस्पैच राइडर-कम-प्रोसेस सर्वर के कुल 20 पदों को भरा जाएगा। योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति दिल्ली हाईकोर्ट के लिए होगी।

दोनों भर्तियों के लिए आयु सीमा उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 01 जनवरी, 2025 के आधार पर 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

योग्यता- सभी पदों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। डिस्पैच राइडर-कम-प्रोसेस सर्वर के लिए 10वीं पास के अलावा लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा 2 साल का अनुभव भी मांगा गया है।

आवेदन शुल्क ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया ●दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट (https://dsssb. delhi.gov.in) पर जाएं।

●होमपेज पर Notifications सेक्शन में भर्ती से संबंधित कई नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। इनमें से VACANCY NOTICE / ADVERTISEMENT NO. 03/2025 COMMON EXAMINATION FOR THE POSTS OF Court Attendant, Court Attendant (S), Court Attendant (L), Room Attendant (H), Security Attendant के View पर क्लिक करें।

●खुलने वाले पेज पर नोटिफिकेशन के आगे Download पर क्लिक करें।

●नये पेज पर विज्ञापन की पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। इसे अच्छी तरह पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें।