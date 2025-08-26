DSSSB Vacancy : DSSSB Recruitment Applications Delhi High Court recruitment for 10th Pass court attendant DSSSB Vacancy : डीएसएसएसबी की 2 भर्तियों के आवेदन आज से, दिल्ली हाईकोर्ट में 10वीं पास के लिए 354 वैकेंसी, Career Hindi News - Hindustan
DSSSB Vacancy : डीएसएसएसबी की 2 भर्तियों के आवेदन आज से, दिल्ली हाईकोर्ट में 10वीं पास के लिए 354 वैकेंसी

DSSSB Vacancy : दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट के विभिन्न पदों पर निकाली गई भर्ती के आवेदन आज 26 अगस्त से शुरू होंगे। आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 26 Aug 2025 12:07 PM
DSSSB Vacancy : डीएसएसएसबी की 2 भर्तियों के आवेदन आज से, दिल्ली हाईकोर्ट में 10वीं पास के लिए 354 वैकेंसी

DSSSB Vacancy : दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट के विभिन्न पदों पर निकाली गई भर्ती के आवेदन आज 26 अगस्त से शुरू होंगे। आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। एक भर्ती में वैकेंसी की कुल संख्या 334 है जबकि दूसरी में 20 है। पहली भर्ती में कोर्ट अटेंडेंट के 295 पद, कोर्ट अटेंडेंट (S) के 22 पद, कोर्ट अटेंडेंट (L) का 1 पद, रूम अटेंडेंट (H) के 13 पद और सिक्योरिटी अटेंडेंट के 3 पद शामिल हैं। 86 पद अनारक्षित हैं। 120 पद ओबीसी, 23 एससी, 34 एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए 71 पद आरक्षित हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 24 सितंबर, 2025 रात 11 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर है।

डीएसएसएसबी की दूसरी भर्ती में शोफर या ड्राइवर और डिस्पैच राइडर-कम-प्रोसेस सर्वर के कुल 20 पदों को भरा जाएगा। योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति दिल्ली हाईकोर्ट के लिए होगी।

ये भी पढ़ें:6589 एसबीआई क्लर्क भर्ती के आवेदन की आज अंतिम तिथि, प्रीलिम्स कब, 20 बड़ी बातें

दोनों भर्तियों के लिए आयु सीमा

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 01 जनवरी, 2025 के आधार पर 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

योग्यता- सभी पदों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। डिस्पैच राइडर-कम-प्रोसेस सर्वर के लिए 10वीं पास के अलावा लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा 2 साल का अनुभव भी मांगा गया है।

आवेदन शुल्क

ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाएगा।

