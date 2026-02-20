Hindustan Hindi News
DSSSB Vacancy : दिल्ली सरकार में 911 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट, BTech व लॉ वाले करें आवेदन

Feb 20, 2026 05:06 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
DSSSB Vacancy 2026 : दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) ने लीगल असिस्टेंट, एई सिविल, जेई सिविल और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रेड II के 911 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 फरवरी 2026 से शुरू होगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाकर 25 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।

पद व योग्यता का ब्योरा

लीगल असिस्टेंट (डीपीसीसी, डीयूएसआईबी, विधि एवं विधायी विभाग, DTC)- 10

असिस्टेंट इंजीनियर (दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड) 33

जूनियर इंजीनियर (दिल्ली जल बोर्ड, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद) 281

ग्रेड-II/असिस्टेंट इंजीनियर (एएसओ- सेवा विभाग, DPCC, DUSIB)- 587

कुल वैकेंसी- 911

योग्यता और आयु सीमा

लीगल असिस्टेंट: लॉ में डिग्री और कम से कम 3 साल का वकालत का अनुभव या सरकारी विभाग में 1 साल का कानूनी कार्य का अनुभव आवश्यक है। आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल): सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 30 से 32 वर्ष के बीच (विभाग के अनुसार) है।

- जूनियर इंजीनियर (सिविल): सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या 3 साल का डिप्लोमा + 2 साल का अनुभव। आयु सीमा 18-32 वर्ष के बीच है।

- असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री। आयु अधिकतम सीमा 30 वर्ष है

अधिकतम आयु सीमा में एससी व एसटी को पांच वर्ष व ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क 100 रुपये है। महिला उम्मीदवारों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विकलांग व्यक्तियों (PwBD) और पूर्व सैनिकों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

विवरण तिथि

आधिकारिक विज्ञापन जारी 20 मार्च 2026 (विज्ञापन संख्या 01/2026)

ऑनलाइन आवेदन शुरू 24 फरवरी 2026 दोपहर 12 बजे

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च 2026 (रात 11:59 बजे तक)

आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2026

परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी

एग्जाम पैटर्न

एई व जेई (सिविल) के लिए वन टियर परीक्षा होगी। लीगल असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए दो टियर परीक्षा आयोजित की जाएगी।

नेगेटिव मार्किंग

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती की जाएगी । 1 अंक वाले प्रश्न के लिए 0.25 और 2 अंक वाले के लिए 0.50 अंक।

- न्यूनतम अर्हता अंक: सामान्य/EWS के लिए 40%, OBC (दिल्ली) के लिए 35% और SC/ST/PH के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य ।

