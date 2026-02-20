DSSSB Vacancy : दिल्ली सरकार में 911 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट, BTech व लॉ वाले करें आवेदन
DSSSB Vacancy 2026 : दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) ने लीगल असिस्टेंट, एई सिविल, जेई सिविल और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रेड II के 911 पदों पर भर्ती निकाली है।
DSSSB Vacancy 2026 : दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) ने लीगल असिस्टेंट, एई सिविल, जेई सिविल और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रेड II के 911 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 फरवरी 2026 से शुरू होगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाकर 25 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।
पद व योग्यता का ब्योरा
लीगल असिस्टेंट (डीपीसीसी, डीयूएसआईबी, विधि एवं विधायी विभाग, DTC)- 10
असिस्टेंट इंजीनियर (दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड) 33
जूनियर इंजीनियर (दिल्ली जल बोर्ड, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद) 281
ग्रेड-II/असिस्टेंट इंजीनियर (एएसओ- सेवा विभाग, DPCC, DUSIB)- 587
कुल वैकेंसी- 911
योग्यता और आयु सीमा
लीगल असिस्टेंट: लॉ में डिग्री और कम से कम 3 साल का वकालत का अनुभव या सरकारी विभाग में 1 साल का कानूनी कार्य का अनुभव आवश्यक है। आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल): सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 30 से 32 वर्ष के बीच (विभाग के अनुसार) है।
- जूनियर इंजीनियर (सिविल): सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या 3 साल का डिप्लोमा + 2 साल का अनुभव। आयु सीमा 18-32 वर्ष के बीच है।
- असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री। आयु अधिकतम सीमा 30 वर्ष है
अधिकतम आयु सीमा में एससी व एसटी को पांच वर्ष व ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।
आवेदन शुल्क
आवेदन शुल्क 100 रुपये है। महिला उम्मीदवारों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विकलांग व्यक्तियों (PwBD) और पूर्व सैनिकों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
विवरण तिथि
आधिकारिक विज्ञापन जारी 20 मार्च 2026 (विज्ञापन संख्या 01/2026)
ऑनलाइन आवेदन शुरू 24 फरवरी 2026 दोपहर 12 बजे
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च 2026 (रात 11:59 बजे तक)
आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2026
परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी
एग्जाम पैटर्न
एई व जेई (सिविल) के लिए वन टियर परीक्षा होगी। लीगल असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए दो टियर परीक्षा आयोजित की जाएगी।
नेगेटिव मार्किंग
प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती की जाएगी । 1 अंक वाले प्रश्न के लिए 0.25 और 2 अंक वाले के लिए 0.50 अंक।
- न्यूनतम अर्हता अंक: सामान्य/EWS के लिए 40%, OBC (दिल्ली) के लिए 35% और SC/ST/PH के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य ।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी