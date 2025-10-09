DSSSB Vacancy 2025: DSSB Delhi TGT Recruitment apply today BEd and ctet Delhi govt school vacancies DSSSB Vacancy : दिल्ली में 5346 टीजीटी शिक्षकों की भर्ती के आवेदन आज से, एक चरण होगी परीक्षा, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़DSSSB Vacancy 2025: DSSB Delhi TGT Recruitment apply today BEd and ctet Delhi govt school vacancies

DSSSB Vacancy : दिल्ली में 5346 टीजीटी शिक्षकों की भर्ती के आवेदन आज से, एक चरण होगी परीक्षा

DSSSB Vacancy 2025: डीएसएसएसबी ने टीजीटी शिक्षक के 5346 पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया आज आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर शुरू होगी।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 9 Oct 2025 08:47 AM
share Share
Follow Us on
DSSSB Vacancy : दिल्ली में 5346 टीजीटी शिक्षकों की भर्ती के आवेदन आज से, एक चरण होगी परीक्षा

DSSSB Vacancy 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ( डीएसएसएसबी) की ओर से सरकारी स्कूलों में टीजीटी शिक्षकों के 5346 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया आज 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के तहत गणित, अंग्रेजी, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू समेत विभिन्न विषयों के लिए कुल 5,346 वैकेंसी भरी जाएंगी। आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025 है। चयन केवल एक चरण की लिखित परीक्षा से होगा।

पोस्ट कोड , पद और वैकेंसी

55/25 टीजीटी (गणित) पुरुष 744

56/25 टीजीटी (गणित) महिला 376

57/25 टीजीटी (अंग्रेजी) पुरुष 869

58/25 टीजीटी (अंग्रेजी) महिला 104

59/25 टीजीटी (सामाजिक विज्ञान) पुरुष 310

60/25 टीजीटी (सामाजिक विज्ञान) महिला 92

61/25 टीजीटी (प्राकृतिक विज्ञान) पुरुष 630

62/25 टीजीटी (प्राकृतिक विज्ञान) महिला 502

63/25 टीजीटी (हिंदी) पुरुष 420

64/25 टीजीटी (हिंदी) महिला 134

65/25 टीजीटी (संस्कृत) पुरुष 342

66/25 टीजीटी (संस्कृत) महिला 416

67/25 टीजीटी (उर्दू) पुरुष 45

68/25 टीजीटी (उर्दू) महिला 116

69/25 टीजीटी (पंजाबी) पुरुष 67

70/25 टीजीटी (पंजाबी) महिला 160

71/25 ड्रॉइंग टीचर 527

72/25 विशेष शिक्षा शिक्षक 120

कुल रिक्तियां 5,346

योग्यता

- संबधित विषय के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन (कम से कम 50 फीसदी अंक होना जरूरी)। संबंधित विषय ग्रेजुएशन में कम से कम दो वर्ष पढ़ा होना जरूरी। इसके अलावा, बीएड की डिग्री और सीटेट उत्तीर्ण भी होना जरूरी है। ड्राइंग विषय के लिए बीएड की डिग्री और सीटेट नहीं मांगा गया है।

ड्राइंग टीचर के लिए योग्यता

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से ड्राइंग/पेंटिंग/मूर्तिकला/ग्राफिक कला में पांच वर्षीय डिप्लोमा।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ड्राइंग और पेंटिंग/ललित कला में स्नातकोत्तर उपाधि।

या

ड्राइंग/पेंटिंग/ललित कला में स्नातक उपाधि और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पेंटिंग/ललित कला में दो वर्षीय फुल टाइम डिप्लोमा।

आयु सीमा

उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में एससी व एसटी वर्ग को पांच वर्ष एवं ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

वेतन

लेवल-7, 44,900 से 1,42,400 रुपये प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा।

चयन - केवल एक चरण में परीक्षा होगी (टियर-1)। नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 (चौथाई अंक) काटा जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद पद के मुताबिक स्किल टेस्ट हो सकता है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस में 12वीं पास के लिए हेड कांस्टेबल के 509 पदों पर भर्ती

मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स

सामान्य/ईडब्ल्यूएस : 40 फीसदी

अन्य पिछड़ा वर्ग (दिल्ली) : 35 फीसदी

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांग : 30 फीसदी

आवेदन फीस - 100 रुपये

सभी वर्गों की महिलाओं, एससी, एसटी व दिव्यांग वर्ग के लिए कोई फीस नहीं।

Dsssb DSSSB Exam DSSSB Recruitment
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।