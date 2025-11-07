Hindustan Hindi News
DSSSB TGT Vacancy 2025: last date today Delhi Government School Teacher Recruitment 5346 posts ctet apply
DSSSB TGT Vacancy : दिल्ली टीजीटी शिक्षकों के 5346 पदों पर भर्ती, आज आवेदन की अंतिम तिथि, परीक्षा एक चरण में

DSSSB TGT Vacancy : दिल्ली टीजीटी शिक्षकों के 5346 पदों पर भर्ती, आज आवेदन की अंतिम तिथि, परीक्षा एक चरण में

संक्षेप: DSSSB TGT Vacancy 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ( डीएसएसएसबी) की ओर से निकाली गई सरकारी स्कूलों में टीजीटी शिक्षकों के 5346 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आज 7 नवंबर 2025 अंतिम तिथि है।

Fri, 7 Nov 2025 08:46 AM
DSSSB TGT Vacancy 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ( डीएसएसएसबी) की ओर से निकाली गई सरकारी स्कूलों में टीजीटी शिक्षकों के 5346 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आज 7 नवंबर 2025 अंतिम तिथि है। जिन योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाकर फौरन आवेदन करें। इस भर्ती के तहत गणित, अंग्रेजी, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू समेत विभिन्न विषयों के लिए कुल 5346 वैकेंसी भरी जाएंगी। चयन केवल एक चरण की लिखित परीक्षा से होगा।

पोस्ट कोड , पद और वैकेंसी

55/25 टीजीटी (गणित) पुरुष 744

56/25 टीजीटी (गणित) महिला 376

57/25 टीजीटी (अंग्रेजी) पुरुष 869

58/25 टीजीटी (अंग्रेजी) महिला 104

59/25 टीजीटी (सामाजिक विज्ञान) पुरुष 310

60/25 टीजीटी (सामाजिक विज्ञान) महिला 92

61/25 टीजीटी (प्राकृतिक विज्ञान) पुरुष 630

62/25 टीजीटी (प्राकृतिक विज्ञान) महिला 502

63/25 टीजीटी (हिंदी) पुरुष 420

64/25 टीजीटी (हिंदी) महिला 134

65/25 टीजीटी (संस्कृत) पुरुष 342

66/25 टीजीटी (संस्कृत) महिला 416

67/25 टीजीटी (उर्दू) पुरुष 45

68/25 टीजीटी (उर्दू) महिला 116

69/25 टीजीटी (पंजाबी) पुरुष 67

70/25 टीजीटी (पंजाबी) महिला 160

71/25 ड्रॉइंग टीचर 527

72/25 विशेष शिक्षा शिक्षक 120

कुल रिक्तियां 5,346

योग्यता

- संबधित विषय के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन (कम से कम 50 फीसदी अंक होना जरूरी)। संबंधित विषय ग्रेजुएशन में कम से कम दो वर्ष पढ़ा होना जरूरी। इसके अलावा, बीएड की डिग्री और सीटेट उत्तीर्ण भी होना जरूरी है। ड्राइंग विषय के लिए बीएड की डिग्री और सीटेट नहीं मांगा गया है।

ड्राइंग टीचर के लिए योग्यता

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से ड्राइंग/पेंटिंग/मूर्तिकला/ग्राफिक कला में पांच वर्षीय डिप्लोमा।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ड्राइंग और पेंटिंग/ललित कला में स्नातकोत्तर उपाधि।

या

ड्राइंग/पेंटिंग/ललित कला में स्नातक उपाधि और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पेंटिंग/ललित कला में दो वर्षीय फुल टाइम डिप्लोमा।

आयु सीमा

उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में एससी व एसटी वर्ग को पांच वर्ष एवं ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

वेतन

लेवल-7, 44,900 से 1,42,400 रुपये प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा।

चयन - केवल एक चरण में परीक्षा होगी (टियर-1)। नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 (चौथाई अंक) काटा जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद पद के मुताबिक स्किल टेस्ट हो सकता है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
