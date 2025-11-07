DSSSB TGT Vacancy : दिल्ली टीजीटी शिक्षकों के 5346 पदों पर भर्ती, आज आवेदन की अंतिम तिथि, परीक्षा एक चरण में
संक्षेप: DSSSB TGT Vacancy 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ( डीएसएसएसबी) की ओर से निकाली गई सरकारी स्कूलों में टीजीटी शिक्षकों के 5346 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आज 7 नवंबर 2025 अंतिम तिथि है।
DSSSB TGT Vacancy 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ( डीएसएसएसबी) की ओर से निकाली गई सरकारी स्कूलों में टीजीटी शिक्षकों के 5346 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आज 7 नवंबर 2025 अंतिम तिथि है। जिन योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाकर फौरन आवेदन करें। इस भर्ती के तहत गणित, अंग्रेजी, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू समेत विभिन्न विषयों के लिए कुल 5346 वैकेंसी भरी जाएंगी। चयन केवल एक चरण की लिखित परीक्षा से होगा।
पोस्ट कोड , पद और वैकेंसी
55/25 टीजीटी (गणित) पुरुष 744
56/25 टीजीटी (गणित) महिला 376
57/25 टीजीटी (अंग्रेजी) पुरुष 869
58/25 टीजीटी (अंग्रेजी) महिला 104
59/25 टीजीटी (सामाजिक विज्ञान) पुरुष 310
60/25 टीजीटी (सामाजिक विज्ञान) महिला 92
61/25 टीजीटी (प्राकृतिक विज्ञान) पुरुष 630
62/25 टीजीटी (प्राकृतिक विज्ञान) महिला 502
63/25 टीजीटी (हिंदी) पुरुष 420
64/25 टीजीटी (हिंदी) महिला 134
65/25 टीजीटी (संस्कृत) पुरुष 342
66/25 टीजीटी (संस्कृत) महिला 416
67/25 टीजीटी (उर्दू) पुरुष 45
68/25 टीजीटी (उर्दू) महिला 116
69/25 टीजीटी (पंजाबी) पुरुष 67
70/25 टीजीटी (पंजाबी) महिला 160
71/25 ड्रॉइंग टीचर 527
72/25 विशेष शिक्षा शिक्षक 120
कुल रिक्तियां 5,346
योग्यता
- संबधित विषय के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन (कम से कम 50 फीसदी अंक होना जरूरी)। संबंधित विषय ग्रेजुएशन में कम से कम दो वर्ष पढ़ा होना जरूरी। इसके अलावा, बीएड की डिग्री और सीटेट उत्तीर्ण भी होना जरूरी है। ड्राइंग विषय के लिए बीएड की डिग्री और सीटेट नहीं मांगा गया है।
ड्राइंग टीचर के लिए योग्यता
भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से ड्राइंग/पेंटिंग/मूर्तिकला/ग्राफिक कला में पांच वर्षीय डिप्लोमा।
या
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ड्राइंग और पेंटिंग/ललित कला में स्नातकोत्तर उपाधि।
या
ड्राइंग/पेंटिंग/ललित कला में स्नातक उपाधि और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पेंटिंग/ललित कला में दो वर्षीय फुल टाइम डिप्लोमा।
आयु सीमा
उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में एससी व एसटी वर्ग को पांच वर्ष एवं ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।
वेतन
लेवल-7, 44,900 से 1,42,400 रुपये प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा।
चयन - केवल एक चरण में परीक्षा होगी (टियर-1)। नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 (चौथाई अंक) काटा जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद पद के मुताबिक स्किल टेस्ट हो सकता है।