DSSSB Exam Postponed: दिल्ली में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा स्थगित, आयु सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार?

DSSSB Exam Postponed: दिल्ली में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा स्थगित, आयु सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार?
DSSSB Exam Postponed: दिल्ली सरकार ने टीजीटी भर्ती 2025 की आगामी परीक्षाओं को फिलहाल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला उन उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है जो उम्र सीमा की वजह से इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे।
DSSSB TGT Recruitment 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) के माध्यम से सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार ने टीजीटी भर्ती 2025 की आगामी परीक्षाओं को फिलहाल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला उन उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है जो उम्र सीमा की वजह से इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे।
परीक्षा स्थगित होने का मुख्य कारण
अपडेट के अनुसार, दिल्ली सरकार टीजीटी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में बदलाव करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। वर्तमान में आयु सीमा को लेकर जो नियम प्रभावी हैं, उनमें संशोधन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। उम्मीदवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए, सरकार अब आयु सीमा को बढ़ाने की संभावनाओं को तलाश रही है। इसी प्रशासनिक प्रक्रिया और नीतिगत बदलाव के कारण परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया गया है।
किसे मिल सकता है लाभ?
सरकार का मुख्य फोकस महिला उम्मीदवारों और उन अभ्यर्थियों पर है जो पिछले कुछ वर्षों में कोरोना महामारी या अन्य तकनीकी कारणों से परीक्षा नहीं दे पाए थे। यदि आयु सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो हजारों अतिरिक्त उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में बैठने के पात्र हो जाएंगे। इससे न केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बल्कि अनुभवी उम्मीदवारों को भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं देने का मौका मिलेगा।
अगली तारीखों का इंतजार
बोर्ड ने अभी तक परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि जब तक आयु सीमा पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता और भर्ती के नियमों में आवश्यक संशोधन नहीं कर लिए जाते, तब तक परीक्षा का नया शेड्यूल जारी नहीं होगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, संशोधित नियमों के साथ आवेदन विंडो को दोबारा भी खोला जा सकता है ताकि नए पात्र उम्मीदवार फॉर्म भर सकें।
उम्मीदवारों के लिए सलाह
DSSSB ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय एक अवसर की तरह है, जहां उन्हें अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
शिक्षा विभाग और दिल्ली सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर अपनी आधिकारिक मुहर लगा सकते हैं, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया को फिर से गति दी जाएगी।