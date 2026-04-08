DSSSB : दिल्ली में 15 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी देने के निर्देश, ई डॉजियर में हुई थी देरी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 सरकारी नौकरी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें नौकरी देने का आदेश दिया है। अदालत ने माना कि अभ्यर्थियों द्वारा ई-डॉसियर भरने में हुई देरी के लिए वे स्वयं नहीं, बल्कि DSSSB जिम्मेदार था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले 17 अभ्यर्थियों को राहत दी है। अदालत ने कहा कि इनकी उम्मीदवारी ई-डॉसियर भरने में देरी के आधार पर खारिज की गई, जबकि वास्तविक गलती दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) की थी। इनको नौकरी देने के आदेश दिए गए हैं।
न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि लिखित परीक्षा और अन्य मापदंड पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को एसएमएस या ई-मेल के जरिए ई-डॉसियर भरने की सूचना देना जरूरी था, जो नहीं दी गई। ऐसे में उम्मीदवारों को एक दशक से अधिक समय तक नुकसान उठाना पड़ा।
राहत पाने वाले अभ्यर्थियों ने 2014 से 2017 के बीच विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया था और सभी चरण पास किए थे। इसके बावजूद तकनीकी आधार पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। मामला केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) पहुंचा, जहां डीएसएसएसबी की गलती मानते हुए उम्मीदवारों के पक्ष में आदेश दिया गया। उच्च न्यायालय ने भी इस फैसले को सही ठहराया। अदालत ने भर्ती प्रक्रिया में सुधार के निर्देश देते हुए कहा कि केवल वेबसाइट पर सूचना डालना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उम्मीदवारों को सूचित करना अनिवार्य है।
17 साल बाद सरकारी नौकरी मिली
इससे पहले एक व्यक्ति ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) में ड्राइवर की नौकरी पाने के लिए 17 साल कानूनी जंग लड़ी। अब जाकर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर 46 वर्ष की उम्र में इस व्यक्ति को डीटीसी में ड्राइवर के पद पर नौकरी मिलेगी। कुछ दिन पहले न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल एवं न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने इस व्यक्ति के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को डीटीसी में ड्राइवर के पद पर दो महीने के भीतर नियुक्ति दी जाए। पीठ ने कहा कि यहां मुद्दा आरक्षण को लेकर था। यह व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी है, जहां उसकी जाति अनुसूचित वर्ग में आती है, लेकिन दिल्ली में उसकी जाति आरक्षण श्रेणी में नहीं आती। इसी के चलते इस व्यक्ति को तमाम मापदंड पूरे होने के बाद भी नौकरी पर नहीं रखा गया। पीठ ने स्पष्ट किया कि दिल्ली केन्द्रशासित राज्य हैं। यहां देशभर के अलग-अलग राज्यों से लोग नौकरी करने आते हैं। ऐसे में दूसरे प्रदेश का आरक्षण दिल्ली राज्य के अंदर दिया जाना कानून सम्मत है। हालांकि, पीठ ने कहा कि इस व्यक्ति को नौकरी पर रखते समय उसकी इस समय की योग्यता को परखने का अधिकार संबंधित विभाग को दिया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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