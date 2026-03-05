DSSSB Recruitment 2026: दिल्ली में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए बंपर सरकारी नौकरियां, 216 पदों पर भर्ती शुरू
DSSSB Recruitment 2026: DSSSB ने 216 असिस्टेंट, स्टेनो और दूसरे पदों के लिए 2026 भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य उम्मीदवार 27 फरवरी से 28 मार्च तक ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
DSSSB Recruitment 2026: दिल्ली में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले नौजवानों के लिए एक बेहद शानदार और राहत भरी खबर सामने आई है। अगर आप भी राजधानी दिल्ली के सरकारी महकमों में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका आ गया है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने साल 2026 की अपनी नई और बड़ी भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इस बार DSSSB ने अलग अलग विभागों में कुल 216 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती की सबसे खास और अच्छी बात यह है कि इसमें 10वीं पास से लेकर 12वीं, ITI, डिप्लोमा होल्डर्स, ग्रेजुएट्स और यहां तक कि B.Tech, LLB और मास्टर्स डिग्री वालों के लिए भी नौकरी के बेहतरीन मौके हैं। यानी आपकी क्वालिफिकेशन चाहे जो भी हो, इस भर्ती में आपके लिए कोई न कोई पद ज़रूर मौजूद है। आइए, इस शानदार भर्ती की हर एक तफ्सील को आसान और हिंदुस्तानी जुबान में समझते हैं।
DSSSB Recruitment 2026: किन पदों पर निकली है वैकेंसी? (Vacancy Details)
इस बार DSSSB ने कई दिलचस्प और अहम पदों पर वैकेंसी निकाली है। कुल 216 पदों में जो मुख्य पद शामिल हैं, वो कुछ इस तरह हैं:
- असिस्टेंट मैनेजर (टूरिज्म, जनरल, अकाउंट्स, लीगल, एयर टिकटिंग, पब्लिक रिलेशन)
- असिस्टेंट ग्रेड I (IT)
- रेडियोग्राफर और जूनियर रेडियोग्राफर
- ऑप्टोमेट्रिस्ट
- स्टेनोग्राफर ग्रेड I
- पटवारी
- रिपोर्टर, कातिब (Calligrapher), बुक बाइंडर और जूनियर लॉ ऑफिसर जैसे कई पद।
DSSSB Recruitment 2026: कब से कब तक भर सकते हैं फॉर्म? (Important Dates)
तारीखों का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि यह मौका आपके हाथ से निकल न जाए:
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख: 27 फरवरी 2026 (दोपहर 12:00 बजे से)
फॉर्म भरने की आखिरी तारीख: 28 मार्च 2026 (रात 11:59 बजे तक)
परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं हुई है, इसकी जानकारी जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट पर दी जाएगी।
DSSSB Recruitment 2026: कौन कर सकता है अप्लाई? (Eligibility Criteria)
जैसा कि हमने बताया, हर पद के लिए अलग अलग योग्यताएं तय की गई हैं:
- 10वीं/12वीं और ITI पास: जूनियर रेडियोग्राफर, मीटर एंड रिले टेस्टर, कातिब और बुक बाइंडर जैसे पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
- ग्रेजुएट्स: पटवारी, रिपोर्टर, स्टेनोग्राफर और एयर टिकटिंग जैसे पदों के लिए मौका है।
- प्रोफेशनल डिग्री (B.Tech/LLB/CA): असिस्टेंट ग्रेड I (IT) के लिए B.Tech, जूनियर लॉ ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर (लीगल) के लिए LLB, और अकाउंट्स के लिए CA होना ज़रूरी है।
DSSSB Recruitment 2026: उम्र की सीमा और छूट (Age Limit)
ज्यादातर पदों के लिए उम्र की सीमा 18 से 30 या 32 साल के बीच रखी गई है (पद के अनुसार)। इसके अलावा, सरकारी नियमों के मुताबिक रिज़र्व कैटेगरी को उम्र में अच्छी खासी छूट भी दी गई है:
- SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट।
- OBC उम्मीदवारों को 3 साल की छूट।
- PwBD (दिव्यांग) उम्मीदवारों को 10 से 15 साल तक की छूट मिलेगी।
DSSSB Recruitment 2026: सैलरी: एक बेहतरीन करियर की शुरुआत (Salary Structure)
दिल्ली सरकार की इस नौकरी में आपको पद के हिसाब से एक बेहद शानदार सैलरी पैकेज मिलेगा। अलग अलग पदों के लिए पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 8 तक की सैलरी तय की गई है। इसका मतलब है कि आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये/ से शुरू होकर बड़े पदों के लिए 1,51,100 रुपये/ प्रति माह तक जा सकती है। इसके साथ ही आपको दिल्ली सरकार के शानदार भत्ते (Allowances) भी अलग से मिलेंगे।
DSSSB Recruitment 2026: आवेदन फीस और सिलेक्शन का तरीका (Fee & Selection Process)
फीस: जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लड़कों के लिए सिर्फ 100 रुपये/ फीस रखी गई है।
फ्री आवेदन: महिलाओं, SC, ST, PwBD और एक्स सर्विसमैन के लिए यह फॉर्म एकदम मुफ्त है। (कोई फीस नहीं)।
सिलेक्शन प्रोसेस: आपका सिलेक्शन आपके पद के हिसाब से होगा। इसमें 'वन टियर' (One Tier) या 'टू टियर' (Two Tier) लिखित परीक्षा (MCQ और डिस्क्रिप्टिव) होगी। इसके अलावा स्टेनोग्राफर या रिपोर्टर जैसे पदों के लिए स्किल टेस्ट (शॉर्टहैंड/टाइपिंग) भी पास करना होगा। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग (0.25 मार्क्स) भी लागू होगी।
DSSSB Recruitment 2026: कैसे करें घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई? (How to Apply)
DSSSB में अप्लाई करने का तरीका पूरी तरह से ऑनलाइन है:
1. सबसे पहले DSSSB के ऑनलाइन पोर्टल dsssbonline.nic.in पर जाएं।
2. अगर आप नए हैं, तो पहले अपना 'रजिस्ट्रेशन' करें (यह वन टाइम प्रोसेस है)।
3. अपने अकाउंट में लॉगिन करें और अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सही पद को चुनें।
4. अपना फॉर्म ध्यान से भरें, कोई गलती न करें क्योंकि बाद में सुधार (Correction) का मौका नहीं मिलेगा।
5. साफ बैकग्राउंड वाली नई फोटो और अपने सिग्नेचर अपलोड करें।
6. आखिर में 100 रुपे की फीस (अगर लागू हो) SBI e-Pay के ज़रिए जमा करें और अपने फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर रख लें।
ऐसे में आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना वक्त पर अपना फॉर्म भर लें क्योंकि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर लोड काफी बढ़ जाता है। अपनी तैयारी को आज से ही एक नई धार दें।
