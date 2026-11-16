10वीं पास से इंजीनियर तक सबके लिए नौकरी, दिल्ली सरकार में 1260 पदों पर भर्ती का बड़ा मौका
डीएसएसएसबी ने दिल्ली सरकार के विभागों में जेई और एमटीएस के 1260 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन होंगे।
सरकारी नौकरी की तलाश में बैठे युवाओं के लिए दिल्ली से अच्छी खबर आई है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी डीएसएसएसबी ने एक साथ 1260 पदों का पिटारा खोल दिया है। इसमें जूनियर इंजीनियर भी हैं और मल्टी टास्किंग स्टाफ भी। यानी 10वीं पास को भी मौका है और बीटेक वाले को भी। तनख्वाह 18 हजार रुपये से शुरू होकर 1 लाख 51 हजार रुपये तक जाती है। अब बस एक ही सवाल है कि आप तैयार हैं या नहीं। बोर्ड ने विज्ञापन संख्या 06/2026 जारी किया है। यह 6 नवंबर 2026 की तारीख का है। ऑनलाइन आवेदन 12 नवंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुके हैं। आखिरी तारीख 11 दिसंबर 2026 है। रात 11 बजकर 59 मिनट तक फॉर्म भरा जा सकता है। डाक, ईमेल या हाथ से दिए गए आवेदन नहीं माने जाएंगे। आवेदन dsssbonline.nic.in पर ही होगा।
कितने पद और कहां
कुल 1260 पदों में 185 जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के हैं। इनका पोस्ट कोड 809/26 है। बाकी 1075 पद एमटीएस के हैं। इनका पोस्ट कोड 810/26 है। जेई के सबसे ज्यादा 75 पद दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में हैं। एनडीएमसी में 67 और एमसीडी में 26 पद हैं। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड में 14 और दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड में 3 पद हैं। एमटीएस में सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा निदेशालय का है। यहां 757 पद जनरल ड्यूटी के हैं। 239 पद आया के हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए तय हैं। बाकी पद व्यापार एवं कर विभाग और बाट एवं माप विभाग सहित कई दफ्तरों में हैं।
योग्यता क्या चाहिए
एमटीएस के लिए ज्यादातर विभागों में 10वीं पास होना काफी है। अनुभव नहीं मांगा गया है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड में आईटीआई वाले भी आवेदन कर सकते हैं। जेई के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा चाहिए। एनडीएमसी और एमसीडी में डिप्लोमा वालों को दो साल का अनुभव दिखाना होगा। डिग्री वालों पर यह शर्त नहीं है। दिल्ली ट्रांसको में अनुभव की जरूरत नहीं है। कृषि विपणन बोर्ड में डिप्लोमा के साथ दो साल का अनुभव मांगा गया है। हर विभाग की शर्तें अलग हैं। इसलिए फॉर्म भरने से पहले अपने विभाग की शर्त जरूर पढ़ लें।
क्या रखी गई है आयु सीमा
आम तौर पर उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। एनडीएमसी के जेई पद पर यह सीमा 32 साल है। उम्र की गिनती 11 दिसंबर 2026 के हिसाब से होगी। एससी और एसटी को पांच साल की छूट मिलेगी। दिल्ली के ओबीसी उम्मीदवारों को तीन साल की छूट है। दिव्यांग उम्मीदवारों को दस साल तक की राहत मिलेगी। दिल्ली से बाहर के ओबीसी उम्मीदवारों को आम तौर पर अनारक्षित श्रेणी में गिना जाएगा।
वेतन कितना मिलेगा
एमटीएस का वेतन लेवल 1 में आता है। यह 18 हजार से 56 हजार 900 रुपये तक है। जेई का वेतन लेवल 6 में 35 हजार 400 से 1 लाख 12 हजार 400 रुपये है। दिल्ली ट्रांसको में लेवल 8 मिलेगा। यहां वेतनमान 52 हजार से 1 लाख 51 हजार 100 रुपये है। ध्यान रखें कि यह वेतनमान है। हाथ में आने वाली रकम भत्तों और कटौती के बाद तय होगी।
फीस और चयन का तरीका
आवेदन फीस 100 रुपये है। महिलाओं को फीस नहीं देनी है। एससी, एसटी, दिव्यांग और पात्र पूर्व सैनिक भी इससे बाहर हैं। फीस एसबीआई ई-पे से ही जमा होगी। एक बार जमा हुई फीस वापस नहीं होगी। जेई की भर्ती दो चरण की तकनीकी परीक्षा से होगी। पहले चरण में 200 अंक के सवाल आएंगे। इसमें 100 अंक इलेक्ट्रिकल विषय के होंगे। दूसरे चरण में 150 सवाल पूछे जाएंगे और कुल 200 अंक होंगे। एमटीएस के लिए एक ही चरण की परीक्षा होगी। इसमें 200 सवाल और 200 अंक होंगे। हर गलत जवाब पर पौन अंक नहीं बल्कि चौथाई अंक कटेगा। यानी 0.25 अंक। दूसरे चरण के दो अंक वाले सवाल पर गलती करने से आधा अंक कटेगा। न्यूनतम पास अंक सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 फीसदी हैं। दिल्ली ओबीसी के लिए 35 फीसदी हैं। एससी और एसटी के लिए 30 फीसदी हैं।
एक जरूरी बात
फॉर्म एक बार फाइनल सबमिट हो गया तो उसमें बदलाव नहीं होगा। श्रेणी भी नहीं बदली जाएगी। इसलिए हर जानकारी दो बार जांचें। परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड की जानकारी अभी नहीं आई है। इसके लिए बोर्ड की वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर नजर रखें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव