DSSSB Recruitment 2025: 10वीं पास वालों के लिए शानदार मौका, दिल्ली हाई कोर्ट में 334 पदों पर निकली वैकेंसी

DSSSB Recruitment 2025: दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने दिल्ली हाई कोर्ट में 334 पदों पर भर्ती निकाली है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 07:02 PM
DSSSB Recruitment 2025: दिल्ली में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने दिल्ली हाई कोर्ट के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत कुल 334 पदों को भरा जाएगा, जिसमें कोर्ट अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट जैसे पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 26 अगस्त 2025 से शुरू होकर 24 सितंबर 2025 तक चलेगी।

नोटिफिकेशन के अनुसार, सभी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है और उम्मीदवारों की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी। भर्ती में कोर्ट अटेंडेंट के 295 पद, कोर्ट अटेंडेंट (S) के 22 पद, कोर्ट अटेंडेंट (L) का 1 पद, रूम अटेंडेंट (H) के 13 पद और सिक्योरिटी अटेंडेंट के 3 पद शामिल हैं।

कितना देना होगा आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को ₹100 का शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाएगा।

इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। सभी जरूरी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, पते का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी पहले से तैयार रखना जरूरी है। आवेदन भरने के बाद उसे ध्यानपूर्वक जांचें और अंतिम सबमिशन के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए DSSSB की यह भर्ती एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है, खासकर उनके लिए जो न्यूनतम योग्यता के साथ स्थायी नौकरी की तलाश में हैं। समय रहते आवेदन करना ही समझदारी होगी, क्योंकि अंतिम तारीख के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा।

