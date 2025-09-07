DSSSB Recruitment 2025 : apply online for 334 security court room attendant posts DSSSB Recruitment 2025 : 10वीं-ITI पास चूकें नहीं मौका, निकली है शानदार भर्ती; आवेदन की आखिरी तारीख करीब, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़DSSSB Recruitment 2025 : apply online for 334 security court room attendant posts

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने 334 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10वीं और ITI पास उम्मीदवार 26 अगस्त से 24 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 05:49 PM
DSSSB Recruitment 2025: दिल्ली सरकार की नौकरियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने सिक्योरिटी अटेंडेंट, कोर्ट अटेंडेंट और रूम अटेंडेंट के कुल 334 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 अगस्त 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 24 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक उम्मीदवार DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

DSSSB Recruitment 2025 : इन पदों पर निकली है भर्ती

  • सिक्योरिटी अटेंडेंट: 03
  • रूम अटेंडेंट: 13
  • कोर्ट अटेंडेंट (L): 01
  • कोर्ट अटेंडेंट (S): 22
  • कोर्ट अटेंडेंट: 295
    कुल पद: 334

DSSSB Recruitment 2025 : योग्यता और उम्र सीमा

इस भर्ती में आवेदन के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास या ITI पास होना जरूरी है। इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 साल रखी गई हैं वहीं अधिकतम आयु 27 साल है। इसके अलावा नियम अनुसार आरक्षित वर्ग को आयु में छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो अन्य उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये निर्धारित हैं वहीं महिला, एससी/एसटी, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

DSSSB Recruitment 2025 : क्या है चयन की प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन DSSSB के तय मानकों के अनुसार लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के जरिए किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को दिल्ली सरकार के नियमों के अनुसार वेतनमान और अन्य भत्ते मिलेंगे।

DSSSB Recruitment 2025 : आवेदन कैसे करें

1. DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

2. "Recruitment 2025" सेक्शन में जाकर आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

3. सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

4. फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

Dsssb
