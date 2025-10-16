Hindustan Hindi News
DSSSB PRT Vacancy : 1180 पदों पर प्राइमरी टीचरों की भर्ती, आज आवेदन की लास्ट डेट, DElEd व CTET अनिवार्य

संक्षेप: DSSSB Primary Teacher Recruitment 2025 : दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (डीएसएसएसबी) की ओर से प्राइमरी टीचर (पीआरटी या असिस्टेंट टीचर )के 1180 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आज 16 अक्टूबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि है।

Thu, 16 Oct 2025 07:54 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
DSSSB Primary Teacher Recruitment 2025 : दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (डीएसएसएसबी) की ओर से प्राइमरी टीचर (पीआरटी या असिस्टेंट टीचर )के 1180 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आज 16 अक्टूबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि है। जिन योग्य व इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.gov.in पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं। रिक्तियों में 502 पद अनारक्षित हैं। 306 पद ओबीसी, 137 ईडब्ल्यूएस, 166 एससी और 69 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

शैक्षणिक योग्यता-

1. किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से कक्षा बारहवीं न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ या समकक्ष योग्यता प्राप्त की होनी चाहिए।

2. एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड)/ईटीई / जेबीटी / डायट / चार वर्षीय बीएलएड (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए)।

3. उम्मीदवारों ने सीबीएसई द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी ) पास किया होना चाहिए।

4. सेकेंडरी लेवल पर हिंदी या उर्दू या पंजाबी या अंग्रेजी विषय के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए।

आयु सीमा-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

सैलरी-

इन पदों पर चयनित सभी उम्मीदवारों को हर महीने पे लेवल-6 के आधार पर 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये की सैलरी दी जाएगी।

एप्लिकेशन फीस-

आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये के आवेदन शुल्क का भुगतान करना है। महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी, PwBD और एक्स-सर्विसमैन को आवेदन करने के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी।

