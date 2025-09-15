DSSSB PRT Vacancy 2025 for 1180 primary teachers Delhi government school begins today apply for PRT teacher recruitment DSSSB PRT Vacancy 2025: दिल्ली में प्राइमरी टीचर के 1180 पदों के लिए आवेदन आज से शुरू, यहां करें तुरंत अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
Latest Sarkari Teacher Bharti 2025: प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक (PRT) के 1180 पदों युवाओं के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.gov.in पर जाकर आज से आवेदन कर सकते हैं।

Mon, 15 Sep 2025 08:32 AM
DSSSB PRT Vacancy 2025: दिल्ली में प्राइमरी टीचर के 1180 पदों के लिए आवेदन आज से शुरू, यहां करें तुरंत अप्लाई

DSSSB PRT Notification 2025: अगर आप भी सरकारी टीचर बनना चाहते हैं और वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो आप के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (DSSSB) की ओर से प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक (PRT) पदों के लिए एप्लीकेशन विंडो आज से एक्टिव कर दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025 तय की गई है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.gov.in पर जाना होगा।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1180 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। रिक्तियों में 502 पद अनारक्षित हैं। 306 पद ओबीसी, 137 ईडब्ल्यूएस, 166 एससी और 69 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

शैक्षणिक योग्यता-

1. किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से कक्षा बारहवीं न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ या समकक्ष योग्यता प्राप्त की होनी चाहिए।

2. एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड)/ETE/JBT/DIET/B.El.Ed (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए)।

3. उम्मीदवारों ने सीबीएसई द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) उत्तीर्ण की होनी चाहिए।

4. सेकेंडरी लेवल पर हिंदी या उर्दू या पंजाबी या अंग्रेजी विषय के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

DSSSB PRT Notification 2025 Pdf Direct Link

आयु सीमा-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

सैलरी-

इन पदों पर चयनित सभी उम्मीदवारों को हर महीने पे लेवल-6 के आधार पर 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये की सैलरी दी जाएगी।

एप्लिकेशन फीस-

आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये के आवेदन शुल्क का भुगतान करना है। महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी, PwBD और एक्स-सर्विसमैन को आवेदन करने के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

