DSSSB की बड़ी सौगात, अब 18 साल में बन सकेंगे टीचर, इस भर्ती की उम्र सीमा हुई कम
DSSSB ने स्पेशल प्राइमरी एजुकेटर भर्ती 2026 के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। जानिए किस भर्ती पर लागू होगा यह फैसला और किन उम्मीदवारों को मिलेगा फायदा।
दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। अब सिर्फ इसलिए मौका नहीं छूटेगा कि आपकी उम्र 21 साल से कम है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने बड़ा फैसला लेते हुए प्राइमरी स्पेशल एजुकेशन टीचर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। इस बदलाव के बाद बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे जो पहले सिर्फ उम्र की वजह से पात्र नहीं थे। गौरतलब है कि यह बदलाव सिर्फ उन्हीं भर्ती पर लागू होगा जो पोस्ट कोड 44/26 के लिए निर्धारित हैं।
क्या बदला है?
DSSSB की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के मुताबिक के तहत प्राइमरी स्पेशल एजुकेशन टीचर भर्ती पद के लिए OARS पोर्टल में दर्ज न्यूनतम आयु सीमा को संशोधित किया गया है। पहले इस पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय थी, लेकिन अब इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है।
किसके अनुरोध पर हुआ बदलाव?
बोर्ड ने अपने नोटिस में साफ किया है कि यह संशोधन दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के अनुरोध पर किया गया है। शिक्षा विभाग ने 25 जून 2026 को भेजे गए पत्र के आधार पर आयु सीमा में बदलाव की सिफारिश की थी, जिसे DSSSB ने मंजूरी दे दी।
बाकी नियम पहले जैसे ही रहेंगे
DSSSB ने यह भी स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया के अन्य सभी नियम और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी इस भर्ती के लिए और OARS मॉड्यूल की बाकी सभी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। केवल न्यूनतम आयु सीमा में संशोधन किया गया है।
किन उम्मीदवारों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ उन युवाओं को मिलेगा जिन्होंने हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूरी की है और सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। पहले उन्हें 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक इंतजार करना पड़ता, लेकिन अब वे भी इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे, यदि वे अन्य सभी शैक्षणिक और पात्रता संबंधी शर्तें पूरी करते हैं।
उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए?
जो अभ्यर्थी पहले आयु सीमा के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे, उन्हें अब DSSSB के OARS पोर्टल पर जाकर संशोधित पात्रता के अनुसार आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। साथ ही आधिकारिक नोटिस को ध्यान से पढ़कर सभी दस्तावेज और पात्रता संबंधी शर्तों की पुष्टि कर लेना बेहतर रहेगा।
प्राइमरी स्पेशल एजुकेटर टीचर के 450 पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 450 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ D.Ed. स्पेशल एजुकेशन या RCI (रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ़ इंडिया) से मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास सीटेट प्राइमरी स्टेट उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र और RCI रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। भर्ती में आरक्षण के तहत विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग पद निर्धारित किए गए हैं, जिनका पूरा विवरण आधिकारिक विज्ञापन में उपलब्ध है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव