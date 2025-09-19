dsssb pgt admit card 2025 download link exam dates september DSSSB PGT Admit Card 2025: जारी हुआ डीएसएसएसबी पीजीटी का एडमिट कार्ड, 22 सितंबर से एग्जाम शुरू, Career Hindi News - Hindustan
DSSSB PGT Admit Card 2025: जारी हुआ डीएसएसएसबी पीजीटी का एडमिट कार्ड, 22 सितंबर से एग्जाम शुरू

DSSSB ने PGT भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 22 से 26 सितम्बर तक होगी। उम्मीदवार वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर प्रिंट करें।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 08:33 PM
DSSSB PGT Admit Card 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के तहत आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

यह परीक्षा 22 सितम्बर से 26 सितम्बर 2025 तक आयोजित होगी। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे समय रहते एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट साथ रखें ताकि आखिरी समय में किसी तरह की तकनीकी या अन्य दिक्कत का सामना न करना पड़े।

DSSSB PGT Admit Card 2025: एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवारों को DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां “Latest News” सेक्शन में जाकर “Download Admit Card for DSSSB PGT Exam 2025” लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर कैप्चा पूरा करना होगा। “Submit” करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट करना जरूरी है।

DSSSB PGT Admit Card 2025: किन विवरणों को जांचना है जरूरी?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें लिखे विवरण ध्यान से जांचने चाहिए। इनमें नाम, रोल नंबर, एप्लीकेशन आईडी, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा केंद्र का नाम और पता, पोस्ट कोड और विषय की जानकारी शामिल होती है। साथ ही उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर भी सही होने चाहिए।

DSSSB PGT Admit Card 2025: जरूरी दस्तावेज

परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवार को एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी और एक वैध फोटो आईडी साथ ले जाना अनिवार्य है। बोर्ड ने साफ कहा है कि इनके बिना एंट्री नहीं मिलेगी।

DSSSB PGT Admit Card 2025: गलती मिलने पर क्या करें?

अगर एडमिट कार्ड पर कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो उम्मीदवार को तुरंत DSSSB हेल्पडेस्क से संपर्क करना होगा। समय रहते सुधार कराने से परीक्षा में प्रवेश और अन्य औपचारिकताओं में परेशानी नहीं होगी।

DSSSB PGT Admit Card 2025: परीक्षा के बाद की प्रक्रिया

लिखित परीक्षा समाप्त होने के बाद DSSSB PGT Answer Key 2025 जारी करेगा। उम्मीदवारों को इसमें आपत्ति दर्ज करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद बोर्ड रिजल्ट, कटऑफ और मेरिट लिस्ट घोषित करेगा। जो उम्मीदवार सफल होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और अंतिम चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।

