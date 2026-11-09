दिल्ली में जूनियर इंजीनियर और MTS के 1260 पदों पर निकली भर्ती, 12 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन
Delhi Govt Jobs 2026: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने जूनियर इंजीनियर और एमटीएस के 1,260 पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य अभ्यर्थी 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Govt Jobs in Delhi 2026: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) के कुल 1,260 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।इस भर्ती अभियान के जरिए दिल्ली के विभिन्न विभागों जैसे एनडीएमसी (NDMC), एमसीडी (MCD), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, और दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड में योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। अगर आप 10वीं पास हैं या इंजीनियरिंग की डिग्री/डिप्लोमा रखते हैं, तो यह मौका आपके लिए बेहद खास है।
महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन शुल्क
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार DSSSB के आधिकारिक पोर्टल dsssbonline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 12 नवंबर 2026 (दोपहर 12:00 बजे से)
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 11 दिसंबर 2026 (रात 11:59 बजे तक)
आवेदन शुल्क: सामान्य (UR), ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये।
शुल्क में छूट: महिला अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांग (PwBD) और भूतपूर्व सैनिकों को किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।
पदों की डिटेल्स और शैक्षणिक योग्यता
भर्ती अभियान के तहत कुल 1,260 रिक्तियों को दो मुख्य पोस्ट कोड में विभाजित किया गया है-
जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) - पोस्ट कोड 809/26 (185 पद)
योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री (B.Tech/B.E.) या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा। कुछ विभागों में डिप्लोमा धारकों के लिए 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी मांगा गया है।
आयु सीमा: 18 से 27 वर्ष (NDMC में जेई के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष रखी गई है)।
मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS/आया) - पोस्ट कोड 810/26 (1,075 पद)
योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिक) पास होना अनिवार्य है। DUSIB विभाग में आईटीआई (ITI) पास अभ्यर्थी भी पात्र हैं।
आयु सीमा: 18 से 27 वर्ष।
सभी पदों के लिए आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता की गणना कट-ऑफ डेट यानी 11 दिसंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।
चयन प्रक्रिया और वेतनमान
जूनियर इंजीनियर: जेई पदों के लिए उम्मीदवारों को दो-स्तरीय तकनीकी कंप्यूटर आधारित परीक्षा (2 टियर CBT परीक्षा) से गुजरना होगा।
MTS पद: एमटीएस के लिए एक-स्तरीय सामान्य कंप्यूटर आधारित परीक्षा (1 टियर CBT परीक्षा) का आयोजन किया जाएगा।
लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। चयन के बाद जेई पद के अभ्यर्थियों को पे-लेवल 6 / लेवल 8 (35,400 रुपये से 1,51,100 रुपये तक) और एमटीएस पद के अभ्यर्थियों को पे-लेवल 1 (18,000 रुपये से 56,900 रुपये तक) के अनुसार आकर्षक वेतन और अन्य सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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