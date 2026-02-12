DSSSB MTS Vacancy Exam Date: दिल्ली में 714 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख का इंतजार, जानें परीक्षा पैटर्न
DSSSB MTS Recruitment Exam Date: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) जल्द ही मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) भर्ती 2025 के लिए लिखित परीक्षा की तारीखों की घोषणा करने वाला है। अभी जान लीजिए परीक्षा पैटर्न और नेगेटिव मार्किंग के नियम।
DSSSB MTS Recruitment 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) जल्द ही मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) भर्ती 2025 के लिए लिखित परीक्षा की तारीखों की घोषणा करने वाला है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 714 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अब बेसब्री से परीक्षा शेड्यूल और एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं।
पदों की डिटेल्स और विभागों की भूमिका
DSSSB द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 714 पदों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
सामान्य (General/Unreserved): 302 पद
ओबीसी (OBC): 212 पद
ईडब्ल्यूएस (EWS): 77 पद
अनुसूचित जाति (SC): 70 पद
अनुसूचित जनजाति (ST): 53 पद
ये नियुक्तियां दिल्ली सरकार के महत्वपूर्ण विभागों जैसे उत्पाद शुल्क, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग में की जाएंगी।
चयन प्रक्रिया और परीक्षा का डिजिटल स्वरूप
MTS के पदों पर चयन पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) पर आधारित होगा। बोर्ड ने परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए डिजिटल माध्यम को अपनाया है। परीक्षा का पैटर्न उम्मीदवारों की तार्किक क्षमता और सामान्य ज्ञान को परखने के लिए डिजाइन किया गया है:
कुल प्रश्न: 200 बहुविषयक प्रश्न (MCQs)
कुल अंक: 200 अंक (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का)
समय अवधि: उम्मीदवारों को पेपर हल करने के लिए कुल 2 घंटे (120 मिनट) का समय दिया जाएगा।
विषय: परीक्षा में पांच सेक्शन होंगे— जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। हर खंड से 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे।
नेगेटिव मार्किंग: उम्मीदवारों को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जाएगी।
वेतनमान और करियर की संभावनाएं
सफल उम्मीदवारों को पे लेवल-1 (7वें वेतन आयोग के अनुसार) के तहत नियुक्त किया जाएगा। इसका मूल वेतनमान 18,000 रुपये से 56,900 रुपये के बीच होता है। मूल वेतन के अलावा, दिल्ली जैसे महानगर में काम करने के कारण कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता भी मिलता है, जिससे शुरुआती इन-हैंड सैलरी काफी आकर्षक हो जाती है। इसके अलावा, सरकारी सेवा में होने के कारण समय-समय पर प्रमोशन और विभागीय परीक्षाओं के जरिए आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके भी मिलते हैं।
पात्रता और महत्वपूर्ण निर्देश
इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिक) पास रखी गई थी। आयु सीमा सामान्यतः 18 से 27 वर्ष के बीच है, जिसमें आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार छूट दी गई है।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दें। परीक्षा की तारीख घोषित होते ही एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर अपलोड कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि तैयार रखनी होगी। किसी भी प्रकार के फर्जी कॉल या जॉब ऑफर से बचें और केवल आधिकारिक पोर्टल पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें।
