DSSSB ने बजा दिया एग्जाम का बिगुल, PGT, TGT, टीचर और इंजीनियर परीक्षा की तारीखें कर लें नोट

संक्षेप:

DSSSB ने फरवरी और मार्च 2026 की ऑनलाइन परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल जारी किया है। कई विभागों की भर्तियों के लिए अलग-अलग शिफ्ट में एग्जाम होंगे।

Dec 26, 2025 07:04 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है। महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार DSSSB ने उन तारीखों से पर्दा उठा दिया है, जिनका लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फरवरी और मार्च 2026 में दिल्ली सरकार की कई अहम भर्तियों के लिए परीक्षाओं का बिगुल बज चुका है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने फरवरी और मार्च 2026 में होने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षाएं 16 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक अलग-अलग तारीख़ों पर और मल्टीपल शिफ्ट्स में आयोजित की जाएंगी। इस परीक्षा कैलेंडर में शिक्षा, न्यायिक, तकनीकी और प्रशासनिक विभागों की कई महत्वपूर्ण भर्तियां शामिल हैं।

DSSSB के मुताबिक, इन परीक्षाओं में शिक्षा निदेशालय/NDMC, दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB), ड्रग्स कंट्रोल विभाग, श्रम विभाग और दिल्ली जल बोर्ड जैसे बड़े विभागों के पद शामिल हैं। इससे साफ है कि आने वाले महीनों में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए परीक्षा का दबाव तेज़ रहने वाला है।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

DSSSB ने सभी अभ्यर्थियों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को अपडेट रखें। परीक्षा से जुड़ी किसी भी सूचना, एडमिट कार्ड या बदलाव की जानकारी इन्हीं माध्यमों से दी जाएगी। गलत या बंद नंबर-ईमेल होने की स्थिति में उम्मीदवार जरूरी अपडेट मिस कर सकते हैं।

DSSSB ऑनलाइन परीक्षा शेड्यूल: फरवरी-मार्च 2026

DSSSB द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार प्रमुख परीक्षाएं इस प्रकार हैं:

  • 16 फरवरी 2026:

डिस्पैच राइडर-कम-प्रोसेस सर्वर, शॉफर, असिस्टेंट टीचर (प्राइमरी), सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (माइक्रोबायोलॉजी)

(दिल्ली हाईकोर्ट, शिक्षा निदेशालय/NDMC, ड्रग्स कंट्रोल विभाग)

  • 17 से 20 फरवरी 2026:

असिस्टेंट टीचर (प्राइमरी) की लगातार परीक्षाएं

(शिक्षा निदेशालय/NDMC)

  • 21–22 फरवरी 2026:

बेलिफ, असिस्टेंट स्टोर कीपर, फार्मासिस्ट (यूनानी), जूनियर इंजीनियर

(रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटी, आयुष निदेशालय, दिल्ली जल बोर्ड)

  • 23 फरवरी 2026:

जूनियर इंजीनियर, केयरटेकर, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर

(दिल्ली जल बोर्ड, समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग)

  • 28 फरवरी 2026:

नायब तहसीलदार

(DUSIB)

  • 1-2 मार्च 2026:

असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, TGT संस्कृत (पुरुष)

(NDMC, शिक्षा निदेशालय)

  • 3 से 8 मार्च 2026:

असिस्टेंट टीचर (प्राइमरी), TGT इंग्लिश (पुरुष/महिला)

(शिक्षा निदेशालय/NDMC)

  • 14-15 मार्च 2026:

ट्रेनर ग्रेजुएट टीचर (स्पेशल एजुकेशन), म्यूजिक टीचर, TGT हिंदी (पुरुष)

  • 22–23 मार्च 2026:

TGT हिंदी (महिला), स्टेनोग्राफर

(शिक्षा निदेशालय, उर्दू अकादमी)

  • 26 से 31 मार्च 2026:

PGT मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, संस्कृत, हॉर्टीकल्चर, एग्रीकल्चर

(शिक्षा निदेशालय)

इस तरह मार्च के आखिरी हफ्ते तक PGT लेवल की अहम परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

ई-एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

DSSSB ने साफ किया है कि परीक्षा से पहले ई-एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से DSSSB की वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि किसी भी अपडेट से चूक न हो। एडमिट कार्ड जारी होते ही उम्मीदवार अपने लॉग-इन डिटेल्स के जरिए उसे डाउनलोड कर सकेंगे।

