DSSSB Answer Key 2026: DSSSB आंसर-की 2026 dsssb.delhi.gov.in पर जारी, आपत्ति के लिए 25 फरवरी तक का समय
DSSSB Answer Key 2026: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने फरवरी 2026 में आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की ‘आंसर-की’ जारी कर दी है। बोर्ड ने इन परीक्षाओं के लिए ‘आपत्ति विंडो’ भी खोल दी है।
DSSSB Answer Key 2026: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने फरवरी 2026 में आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की ‘आंसर-की’ जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने 16 और 17 फरवरी 2026 को इन परीक्षाओं में भाग लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।
बोर्ड ने इन परीक्षाओं के लिए ‘आपत्ति विंडो’ भी खोल दी है। यदि किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न या उत्तर पर कोई संदेह है, तो वह ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
DSSSB Answer Key 2026: किन परीक्षाओं की आंसर-की जारी हुई?
यह आंसर-की मुख्य रूप से इन पदों के लिए जारी की गई है:
डिस्पैच राइडर / प्रोसेस सर्वर (पोस्ट कोड 54/25): 16 फरवरी 2026 को आयोजित।
शॉफर (Chauffeur) (पोस्ट कोड 53/25): 16 फरवरी 2026 को आयोजित।
सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (माइक्रोबायोलॉजी) (पोस्ट कोड 18/25): 16 फरवरी 2026 को आयोजित।
कंजर्वेशन असिस्टेंट (पोस्ट कोड 31/25): 17 फरवरी 2026 को आयोजित।
DSSSB Answer Key 2026: कैसे डाउनलोड करें अपनी आंसर-की?
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- सबसे पहले DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर मौजूद 'Answer Key' या 'Objection Link' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अब अपने आवेदन संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करके लॉग-इन करें।
4. लॉग-इन करने के बाद, अपनी परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र और आंसर-की स्क्रीन पर दिखाई देगी।
5. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया
यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि बोर्ड द्वारा दी गई आंसर-की में कोई गलती है, तो वह 20 फरवरी से 25 फरवरी 2026 के बीच अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
आपत्ति केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी। किसी भी ऑफलाइन आवेदन या ईमेल को बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपत्तियों की समीक्षा के बाद बोर्ड 'फाइनल आंसर-की' जारी करेगा, जिसके आधार पर ही परीक्षा परिणाम तैयार किए जाएंगे।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि (25 फरवरी) का इंतजार न करें और समय रहते अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं। आपत्तियां दर्ज कराते समय संबंधित प्रश्नों के पक्ष में उचित प्रमाण या संदर्भ (जैसे मानक पाठ्यपुस्तकें) साथ में रखना आवश्यक है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स