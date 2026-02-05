DSSSB Admit Card 2026 का इंतजार जारी, फरवरी से मई तक होगी परीक्षा; ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट
DSSSB Admit Card 2026 अभी जारी नहीं हुआ है। फरवरी से मई 2026 तक होने वाली परीक्षा की तारीखें, शिफ्ट टाइमिंग और डाउनलोड प्रक्रिया यहां पढ़ें।
दिल्ली में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से DSSSB Admit Card 2026 को लेकर उम्मीदवार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है। फरवरी से मई 2026 के बीच आयोजित होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को थोड़ा और सब्र रखना होगा।
डीएसएसएसबी की यह परीक्षा 16 फरवरी से शुरू होकर 12 मई 2026 तक अलग अलग तारीखों में आयोजित की जाएगी। बोर्ड द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक परीक्षा 16 से 28 फरवरी, 1 से 3 मार्च, 5, 6, 8, 14, 15 मार्च, 25 से 31 मार्च, 3 अप्रैल, 10 से 30 अप्रैल, 1 से 5 मई और 8 से 12 मई 2026 के बीच होगी। सभी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित मोड में कराई जाएंगी।
इन बातों का रखें ध्यान
परीक्षा का आयोजन हर दिन तीन शिफ्टों में किया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक और तीसरी शिफ्ट शाम 5 बजे से 7 बजे तक होगी। उम्मीदवारों को किस तारीख को, किस शिफ्ट में और किस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देनी है, इसकी पूरी जानकारी ई एडमिट कार्ड में दी जाएगी।
बोर्ड की ओर से साफ किया गया है कि परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की तारीख और समय से जुड़ी सारी जानकारी एडमिट कार्ड में ही दर्ज होगी। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड जारी होते ही उसे ध्यान से जांच लें।
DSSSB Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड
DSSSB Admit Card 2026 डाउनलोड करने का तरीका भी काफी आसान है। उम्मीदवार सबसे पहले डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं। होम पेज पर दिख रहे DSSSB Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां लॉगिन से जुड़ी जरूरी जानकारी भरनी होगी। जानकारी सबमिट करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी जरूर निकाल कर रखें।
एडमिट कार्ड से जुड़ी किसी भी नई जानकारी, बदलाव या नोटिस के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहने की सलाह दी जाती है, ताकि आखिरी वक्त में किसी तरह की परेशानी न हो।
