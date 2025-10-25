DSSSB Vacancy 2025: 5000 से अधिक टीजीटी शिक्षकों की भर्ती, आवेदन की लास्ट डेट नजदीक
दिल्ली में सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपके लिए अभी शानदार अवसर है। दरअसल, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने टीजीटी शिक्षकों के 5346 पदों पर भर्ती निकाली है। जिसके लिए जल्द ही आवेदन बंद होने वाले हैं। अगर आप शिक्षक की सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो डीएसएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर 7 नवंबर 2025 या इससे पहले कभी भी अप्लाई कर दें। बता दें कि चयन केवल एक चरण की लिखित परीक्षा से होगा।
पोस्ट कोड , पद और वैकेंसी
55/25 टीजीटी (गणित) पुरुष 744
56/25 टीजीटी (गणित) महिला 376
57/25 टीजीटी (अंग्रेजी) पुरुष 869
58/25 टीजीटी (अंग्रेजी) महिला 104
59/25 टीजीटी (सामाजिक विज्ञान) पुरुष 310
60/25 टीजीटी (सामाजिक विज्ञान) महिला 92
61/25 टीजीटी (प्राकृतिक विज्ञान) पुरुष 630
62/25 टीजीटी (प्राकृतिक विज्ञान) महिला 502
63/25 टीजीटी (हिंदी) पुरुष 420
64/25 टीजीटी (हिंदी) महिला 134
65/25 टीजीटी (संस्कृत) पुरुष 342
66/25 टीजीटी (संस्कृत) महिला 416
67/25 टीजीटी (उर्दू) पुरुष 45
68/25 टीजीटी (उर्दू) महिला 116
69/25 टीजीटी (पंजाबी) पुरुष 67
70/25 टीजीटी (पंजाबी) महिला 160
71/25 ड्रॉइंग टीचर 527
72/25 विशेष शिक्षा शिक्षक 120
कुल रिक्तियां 5346
योग्यता
संबधित विषय के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन (कम से कम 50 फीसदी अंक होना जरूरी)। संबंधित विषय ग्रेजुएशन में कम से कम दो वर्ष पढ़ा होना जरूरी। इसके अलावा, बीएड की डिग्री और सीटेट उत्तीर्ण भी होना जरूरी है। ड्राइंग विषय के लिए बीएड की डिग्री और सीटेट नहीं मांगा गया है।
आयु सीमा
उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में एससी व एसटी वर्ग को पांच वर्ष एवं ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।
वेतन
लेवल-7, 44,900 से 1,42,400 रुपये प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा।
चयन - केवल एक चरण में परीक्षा होगी (टियर-1)। नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 (चौथाई अंक) काटा जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद पद के मुताबिक स्किल टेस्ट हो सकता है।
टीचर भर्ती में अप्लाई कैसे करें?
सबसे पहले अभ्यर्थियों को DSSSB के आवेदन पोर्टल पर एप्लिकेशन फॉर्म भरना होगा।
इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।
यहां अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए पहले रजिस्ट्रेशन करे।
अब रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला है, उसके जरिए पोर्टल पर लॉगइन करें।
अब मांगी गई सभी जानकारी एक-एक करके बिल्कुल ठीक भरें।
खासतौर से स्पेलिंग का खासतौर से ध्यान रखें। इसके बाद फोटो, हस्ताक्षर जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करें।साइज का ध्यान रखें।
फॉर्म में सभी जानकारी एक बार प्रीव्यू में चेक कर लें। अगर किसी में कुछ मिस्टेक गलती है, तो उसे चेंज कर लें।
एप्लिकेशन फीस सब्मिट करें और फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।