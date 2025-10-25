Hindustan Hindi News
DSSSB Vacancy 2025: 5000 से अधिक टीजीटी शिक्षकों की भर्ती, आवेदन की लास्ट डेट नजदीक

संक्षेप: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने टीजीटी शिक्षकों के 5346 पदों पर भर्ती निकाली है। जिसके लिए जल्द ही आवेदन बंद होने वाले हैं। अगर आप शिक्षक की सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो डीएसएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Sat, 25 Oct 2025 06:12 PMDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली में सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपके लिए अभी शानदार अवसर है। दरअसल, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने टीजीटी शिक्षकों के 5346 पदों पर भर्ती निकाली है। जिसके लिए जल्द ही आवेदन बंद होने वाले हैं। अगर आप शिक्षक की सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो डीएसएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर 7 नवंबर 2025 या इससे पहले कभी भी अप्लाई कर दें। बता दें कि चयन केवल एक चरण की लिखित परीक्षा से होगा।

पोस्ट कोड , पद और वैकेंसी

55/25 टीजीटी (गणित) पुरुष 744

56/25 टीजीटी (गणित) महिला 376

57/25 टीजीटी (अंग्रेजी) पुरुष 869

58/25 टीजीटी (अंग्रेजी) महिला 104

59/25 टीजीटी (सामाजिक विज्ञान) पुरुष 310

60/25 टीजीटी (सामाजिक विज्ञान) महिला 92

61/25 टीजीटी (प्राकृतिक विज्ञान) पुरुष 630

62/25 टीजीटी (प्राकृतिक विज्ञान) महिला 502

63/25 टीजीटी (हिंदी) पुरुष 420

64/25 टीजीटी (हिंदी) महिला 134

65/25 टीजीटी (संस्कृत) पुरुष 342

66/25 टीजीटी (संस्कृत) महिला 416

67/25 टीजीटी (उर्दू) पुरुष 45

68/25 टीजीटी (उर्दू) महिला 116

69/25 टीजीटी (पंजाबी) पुरुष 67

70/25 टीजीटी (पंजाबी) महिला 160

71/25 ड्रॉइंग टीचर 527

72/25 विशेष शिक्षा शिक्षक 120

कुल रिक्तियां 5346

योग्यता
संबधित विषय के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन (कम से कम 50 फीसदी अंक होना जरूरी)। संबंधित विषय ग्रेजुएशन में कम से कम दो वर्ष पढ़ा होना जरूरी। इसके अलावा, बीएड की डिग्री और सीटेट उत्तीर्ण भी होना जरूरी है। ड्राइंग विषय के लिए बीएड की डिग्री और सीटेट नहीं मांगा गया है।

आयु सीमा
उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में एससी व एसटी वर्ग को पांच वर्ष एवं ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

वेतन
लेवल-7, 44,900 से 1,42,400 रुपये प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा।

चयन - केवल एक चरण में परीक्षा होगी (टियर-1)। नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 (चौथाई अंक) काटा जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद पद के मुताबिक स्किल टेस्ट हो सकता है।

टीचर भर्ती में अप्लाई कैसे करें?

सबसे पहले अभ्यर्थियों को DSSSB के आवेदन पोर्टल पर एप्लिकेशन फॉर्म भरना होगा।
इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।
यहां अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए पहले रजिस्ट्रेशन करे।
अब रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला है, उसके जरिए पोर्टल पर लॉगइन करें।
अब मांगी गई सभी जानकारी एक-एक करके बिल्कुल ठीक भरें।
खासतौर से स्पेलिंग का खासतौर से ध्यान रखें। इसके बाद फोटो, हस्ताक्षर जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करें।साइज का ध्यान रखें।
फॉर्म में सभी जानकारी एक बार प्रीव्यू में चेक कर लें। अगर किसी में कुछ मिस्टेक गलती है, तो उसे चेंज कर लें।
एप्लिकेशन फीस सब्मिट करें और फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
