DSP Varsha Patel: 26 दिन की बच्ची को गोद में लेकर दिया MPPSC इंटरव्यू, अब DSP बनीं वर्षा पटेल
MPPSC Topper Success Story: मध्य प्रदेश की वर्षा पटेल ने अपनी 26 दिन की छोटी बच्ची को गोद में लेकर MPPSC का इंटरव्यू दिया और सफलता हासिल कर DSP का पद प्राप्त किया।
DSP Varsha Patel Topper Success Story: "जहां चाह, वहां राह"—यह कहावत तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन इसे सच कर दिखाया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करने वाली वर्षा पटेल ने। वर्षा पटेल की सफलता की कहानी केवल एक प्रतियोगी परीक्षा पास करने की कहानी नहीं है, बल्कि यह साहस, समर्पण और नारी शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। वर्षा ने तब इतिहास रच दिया जब वे अपनी महज 26 दिन की नवजात बेटी को गोद में लेकर MPPSC के कठिन इंटरव्यू में शामिल हुईं और सफलता का परचम फहराते हुए DSP के पद पर चयनित हुईं।
गोद में नन्हीं बेटी और दिल में DSP बनने का सपना
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अपने आप में एक बेहद थका देने वाली और मानसिक एकाग्रता मांगने वाली प्रक्रिया होती है। वर्षा पटेल जब MPPSC परीक्षा के अंतिम चरण यानी इंटरव्यू की तैयारी कर रही थीं, उसी समय उन्होंने एक नन्हीं बच्ची को जन्म दिया था।
डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी और शरीर भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं था, लेकिन वर्षा के सामने उनके सालों के सपने को पूरा करने का अवसर खड़ा था। एक तरफ छोटी बच्ची की देखभाल की बड़ी जिम्मेदारी थी, तो दूसरी तरफ वर्षों की लगन और कड़ी मेहनत का फल प्राप्त करने का मौका था।
26 दिन की बच्ची के साथ दिया इंटरव्यू
जब इंटरव्यू की तारीख आई, तब उनकी बेटी केवल 26 दिन की थी। वर्षा ने परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने के बजाय अपनी हिम्मत को दोगुना किया। वे अपने परिवार के सहयोग से अपनी छोटी बच्ची को लेकर इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचीं।
इंटरव्यू केंद्र के बाहर परिवार के सदस्य बच्ची का ख्याल रख रहे थे, जबकि अंदर वर्षा पूरी एकाग्रता और आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू बोर्ड के सवालों का जवाब दे रही थीं। इंटरव्यू लेने वाले अधिकारियों ने भी उनके इस जज्बे और समर्पण को बेहद सराहा।
सफलता से मिला डीएसपी का पद
जब MPPSC 2024 का रिजल्ट घोषित हुआ, तो वर्षा पटेल का नाम DSP पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट में शामिल था और उन्होंने फीमेल कैटेगरी में रैंक-1 मिली थी। अपनी इस शानदार सफलता पर वर्षा का कहना है कि उनके परिवार और विशेषकर उनके पति का सहयोग उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बना, जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में उनका हौसला बढ़ाया।
छात्रों के लिए प्रेरणा
वर्षा पटेल की यह कहानी उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक मिसाल है जो अक्सर छोटी-छोटी समस्याओं का बहाना बनाकर अपने लक्ष्यों से पीछे हट जाते हैं। वर्षा की सफलता यह सिखाती है कि यदि आपके पास अटूट इच्छाशक्ति, सही सोच और अपनों का सहयोग हो, तो जीवन की कोई भी शारीरिक या मानसिक चुनौती आपको अपने सपनों की उड़ान भरने से नहीं रोक सकती।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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