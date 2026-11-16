पिता ने पढ़ाई के लिए बेची जमीन, महज 20 साल की उम्र में DSP बनीं चित्रा कुमारी, BPSC में हासिल की 556वीं रैंक
बिहार के बक्सर की 20 साल की चित्रा कुमारी ने आर्थिक तंगी और बिना किसी महंगी कोचिंग के अपने पहले ही प्रयास में BPSC परीक्षा पास कर ली। पिता के त्याग और अपनी कड़ी मेहनत से वे आज DSP बन गई हैं।
अक्सर छात्र यह सोचते हैं कि बड़ी सरकारी परीक्षाएं पास करने के लिए बड़े शहरों में जाना और महंगी कोचिंग लेना बहुत जरूरी है। लेकिन बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली चित्रा कुमारी ने इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। महज 20 साल की छोटी सी उम्र में चित्रा ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की कठिन परीक्षा अपने पहले ही प्रयास में पास कर ली और DSP बनकर पूरे देश के छात्रों के लिए एक नई मिसाल कायम की है।
चित्रा कुमारी मूल रूप से बक्सर जिले की रहने वाली हैं। चित्रा के परिवार की आर्थिक स्थिति शुरू से अच्छी नहीं थी। उनके पिता सुरेश प्रसाद मालाकार पहले एक बैंक में काम करते थे, लेकिन साल 2008 में किसी कारण से उनकी नौकरी चली गई। उस समय घर में तीन छोटे बच्चे थे और सभी की पढ़ाई का खर्च सामने खड़ा था।
बच्चों की पढ़ाई के लिए पिता ने बेच दी जमीन
पिता सुरेश प्रसाद ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने बच्चों की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करेंगे। बच्चों का भविष्य संवारने के लिए उन्होंने अपनी दो कट्ठा जमीन बेच दी। जमीन बेचने से जो पैसे मिले, उन्हें बैंक में जमा कर दिया गया और उससे मिलने वाले ब्याज से ही घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई चलने लगी। चित्रा और उनके दोनों भाइयों की पूरी पढ़ाई किसी बड़े प्राइवेट स्कूल के बजाय बक्सर के ही सरकारी स्कूल और कॉलेज से हुई।
चित्रा की इस कामयाबी में उनकी मां रचना देवी का भी बहुत बड़ा हाथ है। गृहिणी रचना देवी खुद मैट्रिक (10वीं) तक पढ़ी हैं, लेकिन वे बच्चों की पढ़ाई को लेकर हमेशा बहुत सतर्क रहती थीं। वे रोज बच्चों को पढ़ाई का एक टास्क देती थीं और इस बात का ध्यान रखती थीं कि बच्चे मोबाइल फोन से दूर रहकर मन लगाकर पढ़ाई करें।
कोचिंग तक के लिए नहीं थे पैसे
आर्थिक तंगी की वजह से चित्रा के पास कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं थे। घर में तीनों भाई-बहनों के बीच पढ़ाई करने के लिए सिर्फ एक ही लैपटॉप था। चित्रा के बड़े भाई लरवीन कुमार पहले दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी के समय वे घर लौट आए। भाई के पास मौजूद दिल्ली के नोट्स और किताबों से चित्रा को काफी मदद मिली। तीनों भाई-बहनों ने मिलकर घर पर ही रहकर तैयारी करने का फैसला किया।
20 साल की उम्र में बनी DSP
चित्रा ने ऑनलाइन कोर्स और इंटरनेट पर मौजूद सफल अधिकारियों के इंटरव्यू देखकर अपनी तैयारी की दिशा तय की। वे दिन-रात एक ही लैपटॉप से बारी-बारी पढ़ाई करती थीं। उनकी लगन और सही रणनीति का नतीजा यह रहा कि उन्होंने 67वीं बीपीएससी परीक्षा में अपने पहले ही प्रयास में शानदार सफलता हासिल की और 20 साल की उम्र में डीएसपी बन गईं। उनके साथ उनके बड़े भाई ने भी बीपीएससी परीक्षा पास की।
चित्रा की यह कहानी सिखाती है अगर इरादे मजबूत हों और परिवार का साथ मिले, तो बिना किसी कोचिंग के भी सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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