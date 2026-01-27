DSHM Pharmacist Recruitment 2026: दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन में 200 फार्मासिस्टों की भर्ती, जल्द भरें फॉर्म

संक्षेप: DSHM Pharmacist Recruitment 2026: दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (DSHM) ने फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 200 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

DSHM Pharmacist Recruitment 2026: दिल्ली में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग में काम करने का बेहतरीन अवसर सामने आया है। दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (DSHM) ने फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 200 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय रहते अपना पंजीकरण पूरा कर लें।

शैक्षणिक योग्यता और पात्रता शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा (D.Pharma) या डिग्री (B.Pharma) होना अनिवार्य है।

रजिस्ट्रेशन: आवेदक का दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के साथ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।

अनुभव: कुछ पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में अनुभव को प्राथमिकता दी जा सकती है, हालांकि फ्रेशर्स भी पात्रता मानदंडों की जांच कर आवेदन कर सकते हैं।

आयु सीमा: आवेदन के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्गों के लिए आयु सीमा में सरकारी नियमों के अनुसार छूट का प्रावधान है।

DSHM Pharmacist Recruitment 2026 Notification Link चयन प्रक्रिया और वेतन इन पदों पर चयन मुख्य रूप से लिखित परीक्षा (CBT) या इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, जिसकी जानकारी विभाग द्वारा जल्द ही साझा की जाएगी। चयनित होने वाले फार्मासिस्टों को दिल्ली सरकार के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किया जा सकता है। वेतनमान की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन के नियमों के अनुसार एक आकर्षक मासिक वेतन और भत्ते प्रदान किए जाएंगे।

कैसे करें आवेदन? (स्टेप-बाय-स्टेप) सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dshm.delhi.gov.in पर जाएं। 2. होमपेज पर दिए गए 'Recruitment' या 'Public Notice' सेक्शन पर क्लिक करें।

3. "Pharmacist Recruitment 2026" के लिंक को चुनें।

4. अपना रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

5. जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे डिग्री, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और फोटो अपलोड करें।