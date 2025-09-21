DRDO में शानदार मौका, बिना कोई लिखित परीक्षा हो रही है भर्ती; जानिए पूरी जानकारी

DRDO SSPL भर्ती 2025: बिना लिखित परीक्षा डीआरडीओ में काम करने का मौका। प्रोजेक्ट असिस्टेंट और MTS पदों पर भर्ती होनी है। उम्मीदवार 26 सितंबर को वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं।

DRDO SSPL भर्ती 2025: आज के समय में ज्यादातर सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लिखित परीक्षा और कई चरणों से गुजरना पड़ता है। लेकिन DRDO की Solid State Physics Laboratory (SSPL) ने युवाओं को सीधा मौका दिया है। यहां उम्मीदवारों को बिना लिखित परीक्षा सिर्फ इंटरव्यू देकर नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। इस भर्ती के तहत प्रोजेक्ट असिस्टेंट और मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के कुल 14 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

इस भर्ती में प्रोजेक्ट असिस्टेंट-I के 12 पद, प्रोजेक्ट असिस्टेंट-II का 1 पद और MTS का 1 पद शामिल है। यानी ज्यादातर रिक्तियां प्रोजेक्ट असिस्टेंट-I के लिए हैं। यह उन उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है जो साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं।

क्या होनी चाहिए योग्यता योग्यता की बात करें तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट-I के लिए साइंस या इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट-II के लिए आईटीआई या डिप्लोमा (इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रुमेंटेशन या कंप्यूटर साइंस) की डिग्री मांगी गई है। वहीं, MTS पद के लिए 12वीं पास के साथ साथ टाइपिंग और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज अनिवार्य है। इस भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 साल तय की गई है।

कितनी होगी सैलरी सैलरी भी आकर्षक है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट I को 30,000 रुपये प्रति माह, प्रोजेक्ट असिस्टेंट II को 26,000 रुपये प्रति माह और MTS को 22,000 रुपये प्रति माह की कॉन्सॉलिडेटेड सैलरी दी जाएगी। इसमें अलग से कोई भत्ता शामिल नहीं होगा।