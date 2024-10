DRDO में विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, 1.25 लाख तक होगी सैलरी, पढ़ें डिटेल्स

एप्लीकेशन प्रोसेस : इच्छुक उम्मीदवार ए-4 साइज पेपर में अपना आवेदन फॉर्म 'The director,driector of Personnel,DRDO,Ministry of Defence Room No.229(DRDS-III) DRDO Bhawan, Rajaji Marg New Delhi-110011 पते पर भेज सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की एडवांस कॉपी ईमेल के जरिए dte-pers.hqr@gov.in पर भी भेज सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पीपीओ और रिटायरमेंट के लिए जारी हुए पहचान पत्र की फोटो कॉपी, आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटो कॉपी और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ समेत सभी डॉक्यूमेंट्स को संलग्न करके भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिफाफे पर'Application for DRDO Chair/DRDO Fellow' का कैप्शन जरूर लिखें।