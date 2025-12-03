DRDO Paid Internship 2025: DRDO में इंजीनियरिंग और साइंस के छात्रों के लिए पेड इंटर्नशिप, आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर

संक्षेप: DRDO Paid Internship 2025: DRDO ने अंडरग्रैजुएट और पोस्ट-ग्रैजुएट छात्रों के लिए छह महीने की पेड इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंटर्नशिप की शुरुआत 1 जनवरी 2026 से होगी।

DRDO Paid Internship 2025: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने इंजीनियरिंग और साइंस स्ट्रीम के अंडरग्रैजुएट और पोस्ट-ग्रैजुएट छात्रों के लिए एक शानदार अवसर की घोषणा की है। DRDO ने छह महीने की पेड इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंटर्नशिप की शुरुआत 1 जनवरी 2026 से होगी। यह इंटर्नशिप उन मेधावी छात्रों को मौका देगी जो देश की रक्षा प्रौद्योगिकियों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं और एक मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि रखते हैं। यह अवसर विशेष रूप से DRDO के रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (DGRE) द्वारा प्रदान किया जा रहा है।

इंटर्नशिप के लिए पात्रता मानदंड - शैक्षणिक योग्यता: आवेदक किसी भी राष्ट्रीय निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग या साइंस में फुलटाईम ग्रैजुएट या पोस्टग्रैजुएट डिग्री कोर्स कर रहे होने चाहिए।

आयु सीमा: सभी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है।

शैक्षणिक रिकॉर्ड: केवल AICTE या UGC अप्रूव कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों पर ही विचार किया जाएगा।

उपलब्ध विषय और अवधि यह इंटर्नशिप प्रोग्राम छह महीने की अवधि के लिए होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अवसर चुनिंदा विषयों के छात्रों के लिए ही है।

अंडरग्रैजुएट छात्र: कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के छात्र आवेदन कर सकते हैं।

पोस्टग्रैजुएट छात्र: रिमोट सेंसिंग और जियोइन्फॉर्मेटिक्स विषयों के छात्र आवेदन कर सकते हैं। ये दोनों विषय DGRE के काम से सीधे जुड़े हुए हैं।

चयन प्रक्रिया और आवश्यक अकैडमिक मेरिट DGRE और DRDO आवेदकों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट करेंगे। चयन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 75 प्रतिशत अंक या न्यूनतम 7.5 सीजीपीए (CGPA) होना अनिवार्य है, जिसमें सभी पिछले सेमेस्टर या वर्षों के अंक शामिल होंगे। जरूरत पड़ने पर, उम्मीदवारों को ऑनलाइन या टेलीफोन पर इंटरव्यू या इंटरेक्शन के लिए भी बुलाया जा सकता है। अंतिम चयन केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही किया जाएगा।

स्टाइपेंड और आवेदन की प्रक्रिया यह एक पेड इंटर्नशिप है, लेकिन स्टाइपेंड का भुगतान तभी किया जाएगा जब छात्र हर महीने कम से कम 15 कार्य दिवसों के लिए लैबोरेट्री में उपस्थित हों। स्टाइपेंड का भुगतान दो किश्तों में किया जाएगा। पहली किश्त तीन महीने बाद और दूसरी किश्त छह महीने पूरे होने पर। इंटर्नशिप के लिए आवेदन स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 है। उम्मीदवारों को अपना आवेदन "HRD Division" के लिए चिह्नित लिफाफे में इस पते पर भेजना होगा।

पता- निदेशक, रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (DGRE), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सेक्टर-37ए, चंडीगढ़ 160036