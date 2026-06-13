DRDO ने निकाली नई पेड इंटर्नशिप, 30000 रुपये मिलेगा स्टाइपेंड; जानें कौन कर सकता है अप्लाई

drdo paid internship 2026: डीआरडीओ के इस इंटर्नशिप के लिए 160 सीटें निर्धारित की गई हैं। इंजीनियरिंग और साइंस के ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में हैं, उनके लिए यह इंटर्नशिप बेस्ट हो सकती है।

अगर आप रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) में जाने का सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि डीआरडीओ ने एक नई इंटर्नशिप निकाली है, जिसके जरिए आपको यहां काम करने का शानदार मौका मिल जाएगा। इस इंटर्नशिप में चयनित हुए उम्मीदवारों को 30000 रुपये के साथ-साथ सर्टिफिकेट भी दी जाएगी। चलिए जानते हैं कि क्या है डीआरडीओ की नई इंटर्नशिप योजना और क्या है पात्रता, आवदेन करने आखिरी तारीख।

ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रजुएट छात्रों को मौका रक्षा अनुसंधान एंव विकास संगठन यानी डीआरडीओ के इस नई इंटर्नशिप के जरिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को डीआरडीओ में काम करने का शानदार मौका मिलेगा। यह इंटर्नशिप पेड होगी। बता दें कि इस डीआरडीओ के अनुसंधान केंद्र इमारत (RCI) जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख लैब है, इसमें भी इंटर्न की हायरिंग की जा रही है। यह लैब आधुनिक एवियोनिक्स हब के तौर पर काम करती है, जो देश के सभी मिसाइल और डिफेंस प्रोग्राम को सिस्टम प्रदान करता है।

कितनी हैं सीटें डीआरडीओ के इस इंटर्नशिप के लिए 160 सीटें निर्धारित की गई हैं। इंजीनियरिंग और साइंस के ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में हैं, उनके लिए यह इंटर्नशिप बेस्ट हो सकती है। अंडर ग्रेजुएट में बीटेक के VII और VIII सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट में एमटेक/एमएससी लास्ट ईयर के छात्र इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग-अलग ब्रांच वाइज रजिस्ट्रेशन करने का विकल्प दिया गया है।

इटर्नशिप की अवधि और पैसा डीआरडीओ की इस इंटर्नशिप की अवधि 6 महीने है। साथ ही 5000 रुपये हर महीने स्टाइपेंड के तौर पर दिया जाएगा। यानी 6 महीने में कुल 30000 रुपये दी जाएगी।

सर्टिफिकेट भी मिलेगा इस इंटर्नशिफ के जरिए उम्मीदवारों को 30000 रुपये के साथ-साथ सर्टिफिकेट भी दी जाएगी।

कब तक करें आवेदन डीआरडीओ के इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन शुरू है। इच्छुक उम्मीदवार 20 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

कब औ कहां शुरू होगा इंटर्नशिप आपको बता दें कि 3 अगस्त से इस इंटर्नशिप की शुरुआत हो जाएगी। इस इंटर्नशिप का लोकेशन आरसीआई हैदराबाद है।

उम्र 28 वर्ष से कम

कैसे होगा चयन डीआरडीओ की इस इंटर्नशिप के लिए उम्मीदवारों का चयन उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने वाले छात्रों के संबंधित कोर्स में कम से कम 75 प्रतिशत अंक होने चाहिए और वे एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हों।आवेदन के साथ कॉलेज के प्रिंसिपल या विभागाध्यक्ष (HOD) द्वारा जारी अनुशंसा पत्र भी जमा करना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक पात्रता जांच के बाद योग्य अभ्यर्थियों का चयन सीजीपीए के आधार पर या ऑनलाइन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाएगा। जिन छात्रों का चयन होगा, उन्हें आवेदन फॉर्म में दर्ज ईमेल आईडी पर इसकी सूचना भेजी जाएगी।

जॉइनिंग के समय जरूरी डाक्यूमेंट्स इंटर्नशिप जॉइन करते समय उम्मीदवारों को अंडरटेकिंग, बैंक खाते का विवरण, आधार कार्ड, कॉलेज आईडी कार्ड, शैक्षणिक मार्कशीट्स और तीन पासपोर्ट साइज फोटो जमा करने होंगे।

DRDO Internship 2026: आवेदन प्रक्रिया सबसे पहले डीआरडीओ की आधिकारिक अधिसूचना (Notification) से आवेदन फॉर्म का प्रारूप डाउनलोड करें।

यह फॉर्म बायोडाटा (Resume) के रूप में होगा, जिसमें सभी आवश्यक जानकारियां भरनी होंगी।

आवेदन पत्र में नाम, जन्मतिथि, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता, संस्थान का नाम, स्टूडेंट रोल नंबर, वर्तमान सेमेस्टर, वर्षवार प्राप्तांक और अन्य शैक्षणिक विवरण दर्ज करें।

सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म पर तारीख लिखें और अपने हस्ताक्षर करें।

आवेदन पत्र के साथ कॉलेज के प्रिंसिपल/एचओडी का अनुशंसा पत्र तथा अन्य जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।

तैयार आवेदन को स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित पते पर भेजें:

डायरेक्टर,

रिसर्च सेंटर इमारत (RCI),

डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO),