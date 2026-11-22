Internship: डीआरडीओ में 30 हजार की इंटर्नशिप का मौका, जीनियरिंग और साइंस छात्र 6 दिसंबर तक करें आवेदन
इंजीनियरिंग और साइंस के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। DRDO की चंडीगढ़ स्थित DGRE लैब में 6 महीने की पेड इंटर्नशिप निकली है, जिसमें हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। 6 दिसंबर तक करें आवेदन।
कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही देश के टॉप डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ काम करने का अनुभव मिल जाए और साथ में हर महीने पैसे भी मिले, तो इससे बेहतर शुरुआत किसी भी छात्र के करियर के लिए क्या हो सकती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने इंजीनियरिंग और साइंस स्टूडेंट्स के लिए 6 महीने की पेड इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस प्रोग्राम के तहत चयनित स्टूडेंट्स को रिसर्च का अनुभव लेने के साथ-साथ हर महीने 5,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा, यानी पूरी इंटर्नशिप अवधि में कुल 30,000 रुपये मिलेंगे। इंस्टीट्यूट की शुरूआत 1 जनवरी 2027 से होगी।
किन विषयों में कितने पदों पर होगी इंटर्नशिप?
DGRE परिसर (सेक्टर 37-A, चंडीगढ़) में आयोजित होने वाली इस इंटर्नशिप में कुल 6 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग: 2 पद
सिविल इंजीनियरिंग: 2 पद
रिमोट सेंसिंग या जियोइन्फॉर्मेटिक्स: 2 पद
कौन-से छात्र कर सकते हैं आवेदन?
इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए इंजीनियरिंग और साइंस स्ट्रीम से जुड़े नियमित छात्र पात्र हैं। अंडरग्रेजुएट लेवल पर कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहे B.Tech छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पोस्ट-ग्रेजुएट लेवल पर रिमोट सेंसिंग और जियोइन्फॉर्मेटिक्स विषय से M.Sc या M.Tech के दूसरे वर्ष में पढ़ रहे छात्र पात्र माने गए हैं। आवेदन करने वाले छात्रों के लिए यह जरूरी शर्त है कि यह इंटर्नशिप उनके डिग्री कोर्स का हिस्सा हो और उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा रहे।
ऑनलाइन नहीं, स्पीड पोस्ट से भेजना होगा आवेदन
छात्रों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन रखी गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों को DRDO की आधिकारिक वेबसाइट से निर्धारित आवेदन फॉर्मेट डाउनलोड करके उसे ध्यान से भरना होगा। फॉर्म के साथ सभी जरूरी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट और अपने कॉलेज या संस्थान से प्राप्त अनुमति पत्र अटैच करना अनिवार्य है।
पूरी तरह से भरे हुए आवेदन फॉर्म को लिफाफे में बंद करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से DGRE, सेक्टर 37-A, चंडीगढ़ के पते पर भेजना होगा। लिफाफे के ऊपर सही तरीके से इंटर्नशिप की डिटेल्स और संबंधित ब्रांच कोड लिखना जरूरी है। आवेदन फॉर्म 6 दिसंबर 2026 तक तय ऑफिस में पहुंच जाने चाहिए।
कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?
प्राप्त आवेदनों को चेक करने के बाद उम्मीदवारों का चयन उनके अकैडमिक रिकॉर्ड और जरूरत पड़ने पर इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आवेदन भेजने से पहले सभी छात्र आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई शर्तों और दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह जरूर पढ़ लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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