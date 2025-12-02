Hindustan Hindi News
DRDO CEPTAM 11 Recruitment 2025: DRDO में CEPTAM 11 का शॉर्ट नोटिस जारी, 764 पदों पर जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

DRDO CEPTAM 11 Recruitment 2025: DRDO में CEPTAM 11 का शॉर्ट नोटिस जारी, 764 पदों पर जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

DRDO CEPTAM 11 Recruitment 2025: डीआरडीओ ने अपने सेंटर फॉर परसोनल टैलेंट मैनेजमेंट (CEPTAM-11) के तहत विभिन्न तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 764 पदों को भरा जाएगा।

Tue, 2 Dec 2025 05:15 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
DRDO CEPTAM 11 Recruitment 2025: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। DRDO ने अपने सेंटर फॉर परसोनल टैलेंट मैनेजमेंट (CEPTAM-11) के तहत विभिन्न तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 764 पदों को भरा जाएगा, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है।

भर्ती की डिटेल्स और महत्वपूर्ण तिथियां-

DRDO द्वारा जारी किए गए शॉर्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, यह भर्ती इन पदों पर की जाएगी।

सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 'बी' (Senior Technical Assistant 'B' - STA-B): इस पद के लिए 561 रिक्तियां जारी की गई हैं। यह उन उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जिनके पास संबंधित इंजीनियरिंग या विज्ञान विषयों में आवश्यक योग्यता है।

टेक्नीशियन 'ए' (Technician 'A'): इन पदों के लिए कुल 203 रिक्तियां हैं, जो आईटीआई (ITI) या संबंधित तकनीकी योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए है।

आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू होगी?

शॉर्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 दिसंबर, 2025 से शुरू होने की उम्मीद है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार DRDO की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

चयन प्रक्रिया -

उम्मीदवारों का चयन दो चरणों के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी ज्ञान और स्किल टेस्ट किया जाएगा।

टियर-I: कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT): यह पहला चरण एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के रूप में आयोजित किया जाएगा। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा।

टियर-II: कौशल/ट्रेड टेस्ट: टियर-I में सफल होने के बाद उम्मीदवारों को पद के अनुसार स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 'बी' और टेक्नीशियन 'ए' दोनों पदों के लिए यह चरण महत्वपूर्ण होगा।

योग्यता मापदंड -

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा आमतौर पर 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे योग्यता, शैक्षिक आवश्यकताओं और आयु सीमा में छूट के बारे में जानकारी के लिए 9 दिसंबर को जारी होने वाले पूर्ण आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखें और जैसे ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो, तुरंत आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर आवेदन करें।

