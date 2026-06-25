Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

DRDO में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, ITI पास भी कर सकते हैं आवेदन; 22 जुलाई है आखिरी डेट

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

इन पदों के लिए 23 जून 2026 से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 22 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार हर महीने स्टाइपेंड (वजीफा) भी मिलेगा।

DRDO में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, ITI पास भी कर सकते हैं आवेदन; 22 जुलाई है आखिरी डेट

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) में काम करने वालों के लिए खुशखबरी है। क्योंकि डीआरडीओ ने देहरादून स्थित डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस लैबोरेटरी (DEAL) में 77 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। इच्छुक आवेदक डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को एक साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी।

कब तक कर सकते हैं आवेदन

इन पदों के लिए 23 जून 2026 से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 22 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार हर महीने स्टाइपेंड (वजीफा) भी मिलेगा।

कितना मिलेगा स्टाइपेंड

आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 12,300 रुपये प्रति माह, डिप्लोमा अप्रेंटिस को 10,900 रुपये प्रति माह और आईटीआई अप्रेंटिस को 10,560 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:DRDO ने निकाली नई पेड इंटर्नशिप, 30000 रुपये मिलेगा स्टाइपेंड; जानें पात्रता

कौन कर सकता अप्लाई

इस भर्ती के लिए ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता

ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री होना आवश्यक है।

वहीं, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए।

आईटीआई अप्रेंटिस पदों के लिए उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास किया होना चाहिए।

ये भी पढ़ें:यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1600 पदों पर होगी भर्ती, वैकेंसी अपलोड

DRDO DEAL Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना (NATS) पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करना होगा।

यदि पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो लॉगिन करके आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

इसके बाद आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और श्रेणी (कैटेगरी) से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां सावधानीपूर्वक भरें।

फॉर्म भरने के दौरान मांगे गए दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर (सिग्नेचर) की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी।

सभी जानकारी भरने के बाद एक बार फॉर्म को अच्छी तरह जांच लें, ताकि किसी प्रकार की गलती न रह जाए।

इसके बाद आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें। भविष्य की जरूरत के लिए आवेदन फॉर्म की एक कॉपी डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रख लें।

उम्मीदवारों को सलाह

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले विस्तृत आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें, ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इससे आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी, एसएससी सीएचएसएल भर्ती की वैकेंसी में बंपर इजाफा, 30 लाख आवेदन
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

और पढ़ें
DRDO Jobs News
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।