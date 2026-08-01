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DRDO ने निकाली ITI-डिप्लोमा और ग्रेजुएट के लिए भर्ती, ट्रेनिंग के साथ मिलेगा स्टाइपेंड; कैसे करें आवेदन?

By Dheeraj Pal
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धिकारिक विज्ञापन के अनुसार, अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण रक्षा मंत्रालय के अधीन सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी (SSPL), तिमारपुर, दिल्ली में कराया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि 12 महीने होगी। चयनित अभ्यर्थियों को सरकार के लागू नियमों के अनुसार मासिक स्टाइपेंड (वजीफा) दिया जाएगा।

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DRDO ने निकाली अप्रेंटिस पदों पर भर्ती (फाइल फोटो)

DRDO भर्ती 2026: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी (SSPL) ने आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 21 अगस्त 2026 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार, अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण रक्षा मंत्रालय के अधीन सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी (SSPL), तिमारपुर, दिल्ली में कराया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि 12 महीने होगी। चयनित अभ्यर्थियों को सरकार के लागू नियमों के अनुसार मासिक स्टाइपेंड (वजीफा) दिया जाएगा।

कितनी हैं वैकेंसी?

इस भर्ती अभियान के तहत आईटीआई अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों पर चयन किया जाएगा।

आईटीआई अप्रेंटिस: पदों की संख्या आधिकारिक विज्ञापन में अलग-अलग ट्रेड के अनुसार तय की जाएगी।

डिप्लोमा अप्रेंटिस: 41 पद

ग्रेजुएट अप्रेंटिस: विभिन्न विषयों में भर्ती की जाएगी।

DRDO ने स्पष्ट किया है कि प्रयोगशाला (SSPL) की आवश्यकता के अनुसार अप्रेंटिस पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

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शैक्षणिक योग्यता

आईटीआई अप्रेंटिस

उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही संबंधित ट्रेड में प्रथम श्रेणी (First Division) के साथ आईटीआई प्रमाणपत्र होना चाहिए।

इन ट्रेडों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं:

फिटर

इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक

इलेक्ट्रीशियन

कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट

मशीनिस्ट

कारपेंटर

डिप्लोमा अप्रेंटिस

उम्मीदवार ने 10वीं प्रथम श्रेणी से पास की हो। इसके अलावा संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी के साथ डिप्लोमा होना चाहिए।

इन विषयों के उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं:

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

मैकेनिकल इंजीनियरिंग

इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग

इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग

कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग

ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए शैक्षणिक योग्यता

ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रथम श्रेणी (First Division) के साथ संबंधित डिग्री होना अनिवार्य है।

इन विषयों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं:

स्नातक

बीएससी (BSc) – फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या कंप्यूटर साइंस

बीए (BA)

बीकॉम (BCom)

इंजीनियरिंग (BE/BTech)

इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग

मैकेनिकल इंजीनियरिंग

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग

वीएलएसआई (VLSI) इंजीनियरिंग

केमिकल इंजीनियरिंग

इन सभी डिग्री पाठ्यक्रमों में उम्मीदवारों का प्रथम श्रेणी (First Division) के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राप्त की गई हो।

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पात्रता

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ने अपनी डिग्री या डिप्लोमा वर्ष 2022, 2023, 2024, 2025 या 2026 में पूरा किया होना चाहिए। 2022 से पहले पास होने वाले अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं हैं।

केवल रेगुलर (Regular) मोड से अपनी योग्यता पूरी करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। डिस्टेंस या अन्य माध्यम से पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।

डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों का नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।

वहीं, आईटीआई अप्रेंटिस के उम्मीदवारों को आवेदन से पहले अप्रेंटिसशिफ इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

एससी (SC), एसटी (ST), ओबीसी (OBC), दिव्यांग (PwD) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को अप्रेंटिस अधिनियम, 1961, अप्रेंटिसशिप नियम, 1992 और अप्रेंटिसशिप (संशोधन) नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

ऐसे करें आवेदन

इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन पत्र (Application Form) भरकर उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित (Self-attested) प्रतियां संलग्न करनी होंगी।

इसके बाद आवेदन पत्र डाक (Post) के माध्यम से नीचे दिए गए पते पर भेजना होगा:

निदेशक (Director), SSPL

Kind Attention: HRD

Solid State Physics Laboratory (SSPL)

DRDO, लखनऊ रोड, तिमारपुर, दिल्ली – 110054

ध्यान रखें कि आवेदन पत्र 21 अगस्त 2026 तक या उससे पहले प्रयोगशाला (SSPL) में पहुंच जाना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

इन बातों का रखें ध्यान

अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण की अवधि 12 महीने होगी।

भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी सभी सूचनाएं, ऑफर लेटर सहित, केवल ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएंगी। इसलिए उम्मीदवार आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल आईडी दें।

चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण शुरू होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जमा करना होगा।

अप्रेंटिसशिप पूरी करने के बाद DRDO या SSPL में स्थायी नौकरी की कोई गारंटी नहीं होगी।

SSPL अपनी आवश्यकता के अनुसार अप्रेंटिस पदों की संख्या बढ़ाने, घटाने या बिना कोई कारण बताए पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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