ITI डिप्लोमा या डिग्री, DRDO में देश की सुरक्षा का हिस्सा बनिए; 195 सीटें तैयार
DRDO ने 195 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती शुरू की है। ग्रेजुएट डिप्लोमा और ITI पास योग्य उम्मीदवार 30 अक्टूबर 2026 तक drdo.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। जानिए पूरी डिटेल।
देश की सुरक्षा के लिए मिसाइल और रक्षा तकनीक बनाने वाले संगठन में काम सीखना... यह सपना हजारों नौजवान देखते हैं। अब इस सपने की तरफ बढ़ने का सीधा मौका सामने है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने अप्रेंटिस के 195 पदों पर भर्ती शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार DRDO की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर 2026 है। यानी हाथ में वक्त ज्यादा नहीं बचा। इस भर्ती में तीन तरह के अप्रेंटिस रखे जाएंगे। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 50 पद हैं। डिप्लोमा पास नौजवानों के लिए टेक्नीशियन अप्रेंटिस के 30 पद रखे गए हैं। सबसे बड़ा हिस्सा ITI वालों का है। ट्रेड अप्रेंटिस के कुल 115 पद हैं। इसके लिए उम्मीदवार का NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त ITI पास होना जरूरी है। तीनों को जोड़ें तो आंकड़ा 195 बनता है।
कौन कर सकता है आवेदन
योग्यता की शर्तें तीनों श्रेणियों के लिए एक जैसी हैं। उम्मीदवार के पास अपनी पढ़ाई में कम से कम 70 फीसदी अंक होने चाहिए। या फिर CGPA 7.5 या उससे ऊपर हो। एक और बात ध्यान देने वाली है। कोर्स साल 2022, 2023, 2024, 2025 या 2026 में पूरा हुआ होना चाहिए। यानी बहुत पुराने पास आउट इस बार दौड़ से बाहर रहेंगे। यह नियम ग्रेजुएट डिप्लोमा और ITI तीनों पर लागू होता है। उम्र की बात करें तो आवेदक की उम्र 1 सितंबर 2026 तक कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
कैसे होगा चयन
चयन की प्रक्रिया सीधी रखी गई है। उम्मीदवारों के अकादमिक प्रदर्शन यानी पढ़ाई में मिले नंबरों को देखा जाएगा। जहां जरूरत होगी वहां इंटरव्यू भी लिया जाएगा। इसके बाद जरूरी दस्तावेजों की जांच होगी। जांच में सब कुछ सही निकला तभी बात आगे बढ़ेगी। शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों को सूचना ईमेल से भेजी जाएगी। यह ईमेल उसी आईडी पर आएगा जो उन्होंने आवेदन फॉर्म में दी होगी। इसलिए फॉर्म भरते वक्त ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालें। गलत या बंद पड़ी आईडी डाल दी तो बुलावा हाथ से निकल सकता है।
पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी
नौकरी जॉइन करते वक्त चुने गए उम्मीदवारों को एक और कागज दिखाना होगा। यह वैध पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है। रक्षा संगठन में काम करना है तो यह शर्त लाजमी भी है। सर्टिफिकेट बनवाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता पिछले निवास स्थान का है। शर्त यह कि उम्मीदवार वहां कम से कम एक साल रहा हो। दूसरा रास्ता स्थायी पते का है। जहां से आसान लगे वहां से बनवा लें। बेहतर होगा कि इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें क्योंकि सरकारी कागजों में अक्सर वक्त लग जाता है।
आखिरी वक्त का इंतजार न करें
ऐसी भर्तियों में अक्सर आखिरी दिनों में वेबसाइट पर भारी भीड़ उमड़ती है। साइट धीमी पड़ती है और फॉर्म अटक जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आवेदन पहले ही निपटा लें। फॉर्म भरने से पहले अपने सारे दस्तावेज और मार्कशीट पास रखें। पूरी जानकारी एक बार ध्यान से पढ़ें। भर्ती से जुड़ी हर ताजा जानकारी DRDO की आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगी। अप्रेंटिसशिप सिर्फ नौकरी की ट्रेनिंग नहीं होती। यह उस जगह का तजुर्बा होता है जहां देश का भविष्य गढ़ा जा रहा है। जिन नौजवानों के पास डिग्री डिप्लोमा या ITI है और जो हाथ से काम सीखना चाहते हैं उनके लिए यह दरवाजा खुला है। बस वक्त रहते अंदर कदम रखना होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव