शकुंतला यूनिवर्सिटी में नॉन-सीयूईटी कोर्सों में दाखिले की मची होड़; एक-एक सीट पर 7-7 दावेदार
डॉ. शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में नॉन-सीयूईटी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए जबरदस्त होड़ मची है। 1 जुलाई तक होने वाले आवेदनों में अब तक 4,058 से अधिक फॉर्म आ चुके हैं।
Dr Shakuntala Misra University Admission 2026: डॉ. शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिले की होड़ मची है। नॉन-सीयूईटी स्नातक, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में एक-एक सीट के लिये पांच से सात दावेदार हैं। सभी पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख एक जुलाई है। अब तक विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए करीब 4,058 आवेदन आ चुके हैं।
पीजी-एलएलएम और बीबीए में कड़ा मुकाबला:
विश्वविद्यालय के प्रवक्ता प्रो. यशवंत वीरोदय के अनुसार पीजी की 1,051 सीट के सापेक्ष 2,023 आवेदन आ चुके हैं। एलएलएम की 22 सीटों के लिये 125 आवेदन यानी एक सीट पर पांच अभ्यर्थी दावेदार हैं। बीबीए की 41 पर 208 आवेदन और बी फार्मा की 33 सीट पर 177 आवेदन आए हैं। दोनों कोर्सों में पांच से अधिक अभ्यर्थी दाखिले की होड़ में हैं। इसके अलावा बीएड स्पेशल एजुकेशन की 99 सीट पर 329 व एमए (समाजशास्त्र) की 44 पर 148 व एमबीए की 132 सीटों के लिए 194 छात्रों ने दावेदारी ठोकी है। इसके अलावा समाजकार्य, हिन्दी, इतिहास और एमसीए के कोर्सों में भी सीटों के मुकाबले डेढ़ से ढाई गुना अधिक आवेदन आए हैं।
यूजी-बीपीओ की एक सीट के लिये सात दावेदार
स्नातक स्तर (नॉन-सीयूईटी) की कुल 764 सीटों के लिए अब तक 2,035 आवेदन आ चुके हैं। ग्रेजुएशन में सबसे कड़ा मुकाबला बीपीओ (बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स) कोर्स में देखने को मिल रहा है, जहां मात्र 13 सीटों के लिए 90 आवेदन प्राप्त हुए हैं, यानी एक सीट के लिए लगभग 7 दावेदार रेस में हैं। इसके अलावा, बीए की 220 सीटों पर 419, बीकॉम की 66 सीटों पर 171, बीएससी कंप्यूटर साइंस एवं आईटी की 33 सीटों पर 157 और बीकॉम एलएलबी (ऑनर्स) की 66 सीटों के लिए 143 छात्रों ने आवेदन किया है।
कुलपति की छात्रों से खास अपील
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजय सिंह ने उन सभी छात्र-छात्राओं से विशेष अपील की है जो इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थी किसी तकनीकी समस्या, इंटरनेट की धीमी गति या अन्य कारणों से अब तक अपना फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वे बिना समय गंवाए 1 जुलाई 2026 तक विश्वविद्यालय के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूरा कर लें, क्योंकि इसके बाद तारीख आगे बढ़ने की संभावना बेहद कम है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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