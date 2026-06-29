Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शकुंतला यूनिवर्सिटी में नॉन-सीयूईटी कोर्सों में दाखिले की मची होड़; एक-एक सीट पर 7-7 दावेदार

Prachi लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, कार्यालय संवाददाता
Follow us on Google News
share

डॉ. शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में नॉन-सीयूईटी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए जबरदस्त होड़ मची है। 1 जुलाई तक होने वाले आवेदनों में अब तक 4,058 से अधिक फॉर्म आ चुके हैं।

शकुंतला यूनिवर्सिटी में नॉन-सीयूईटी कोर्सों में दाखिले की मची होड़; एक-एक सीट पर 7-7 दावेदार

Dr Shakuntala Misra University Admission 2026: डॉ. शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिले की होड़ मची है। नॉन-सीयूईटी स्नातक, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में एक-एक सीट के लिये पांच से सात दावेदार हैं। सभी पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख एक जुलाई है। अब तक विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए करीब 4,058 आवेदन आ चुके हैं।

पीजी-एलएलएम और बीबीए में कड़ा मुकाबला:

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता प्रो. यशवंत वीरोदय के अनुसार पीजी की 1,051 सीट के सापेक्ष 2,023 आवेदन आ चुके हैं। एलएलएम की 22 सीटों के लिये 125 आवेदन यानी एक सीट पर पांच अभ्यर्थी दावेदार हैं। बीबीए की 41 पर 208 आवेदन और बी फार्मा की 33 सीट पर 177 आवेदन आए हैं। दोनों कोर्सों में पांच से अधिक अभ्यर्थी दाखिले की होड़ में हैं। इसके अलावा बीएड स्पेशल एजुकेशन की 99 सीट पर 329 व एमए (समाजशास्त्र) की 44 पर 148 व एमबीए की 132 सीटों के लिए 194 छात्रों ने दावेदारी ठोकी है। इसके अलावा समाजकार्य, हिन्दी, इतिहास और एमसीए के कोर्सों में भी सीटों के मुकाबले डेढ़ से ढाई गुना अधिक आवेदन आए हैं।

ये भी पढ़ें:DU एडमिशन: 67 कॉलेजों की 73 कोर्स के लिए CSAS पोर्टल लाइव

यूजी-बीपीओ की एक सीट के लिये सात दावेदार

स्नातक स्तर (नॉन-सीयूईटी) की कुल 764 सीटों के लिए अब तक 2,035 आवेदन आ चुके हैं। ग्रेजुएशन में सबसे कड़ा मुकाबला बीपीओ (बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स) कोर्स में देखने को मिल रहा है, जहां मात्र 13 सीटों के लिए 90 आवेदन प्राप्त हुए हैं, यानी एक सीट के लिए लगभग 7 दावेदार रेस में हैं। इसके अलावा, बीए की 220 सीटों पर 419, बीकॉम की 66 सीटों पर 171, बीएससी कंप्यूटर साइंस एवं आईटी की 33 सीटों पर 157 और बीकॉम एलएलबी (ऑनर्स) की 66 सीटों के लिए 143 छात्रों ने आवेदन किया है।

ये भी पढ़ें:CUET स्कोर से डीयू के इन 10 बेस्ट कॉलेजों में मिलेगा एडमिशन, देखें पूरी लिस्ट

कुलपति की छात्रों से खास अपील

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजय सिंह ने उन सभी छात्र-छात्राओं से विशेष अपील की है जो इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थी किसी तकनीकी समस्या, इंटरनेट की धीमी गति या अन्य कारणों से अब तक अपना फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वे बिना समय गंवाए 1 जुलाई 2026 तक विश्वविद्यालय के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूरा कर लें, क्योंकि इसके बाद तारीख आगे बढ़ने की संभावना बेहद कम है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Admissions
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।