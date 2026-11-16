न मॉडलिंग छोड़ी, न पढ़ाई से तोड़ा नाता, अब बनीं UPPSC टॉपर, दिलचस्प है डॉ. ज्योति की कहानी
बिहार के सारण की बेटी डॉ. ज्योति शर्मा ने यूपीपीएससी एनाटॉमी भर्ती में पूरे प्रदेश में पहला स्थान पाया। वह मिस इंडिया नागालैंड भी रह चुकी हैं। अब तक की अपनी जिंदगी में उन्होंने कौन कौन से मुकाम हासिल किए... आइए जानते हैं।
कहते हैं प्रतिभा को बड़े शहर की जरूरत नहीं होती। उसे बस मेहनत की जमीन चाहिए। बिहार के सारण जिले के एक छोटे से गांव की डॉ. ज्योति शर्मा ने यही बात सच कर दिखाई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक आचार्य एनाटॉमी भर्ती में उन्होंने पूरे प्रदेश में पहला स्थान पाया है। यही ज्योति कभी मिस इंडिया नागालैंड बनी थीं। एक ही शख्स के हिस्से में डॉक्टर की डिग्री भी है और खूबसूरती का ताज भी। अब उसमें प्रदेश टॉपर का तमगा भी जुड़ गया। आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए सहायक आचार्य एनाटॉमी के 18 पदों पर सीधी भर्ती निकाली थी। साक्षात्कार 26 और 27 अक्टूबर को हुए। नतीजा 12 नवंबर को आया। मुख्य चयन सूची में ज्योति का नाम सबसे ऊपर था। अब वह उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाएंगी।
बिहार से नागालैंड तक
ज्योति का जन्म 25 जनवरी 1994 को नागालैंड में हुआ। उनकी जड़ें बिहार के छपरा क्षेत्र से जुड़ी हैं। साल 1980 में परिवार नागालैंड जा बसा। पिता पीडब्ल्यूडी इंजीनियर हैं और कारोबार भी देखते हैं। मां घर संभालती हैं। परिवार संयुक्त है और कंस्ट्रक्शन व रियल एस्टेट का काम करता है। दीमापुर के होली क्रॉस स्कूल से ज्योति ने 10वीं पास की। अंक आए 62 फीसदी। 12वीं उन्होंने प्रणब विद्यापीठ से की और 75 फीसदी लाईं। केमिस्ट्री और हिंदी में उन्हें डिस्टिंक्शन मिला। स्टेट बोर्ड में तब इतने नंबर बड़ी बात थे।
मेडिकल के लिए की कोलकाता से कोचिंग
मसाल 2012 में मेडिकल दाखिले के लिए नीट नहीं था। हर राज्य की अपनी परीक्षा होती थी। ज्योति ने यूपी सीएपीएमटी की तैयारी के लिए चार महीने कोलकाता में कोचिंग ली। परीक्षा निकली और कानपुर के रामा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस शुरू हुआ। डिग्री 2018 में पूरी हुई। औसत अंक रहे 64 फीसदी। इसके बाद दो साल तक उन्होंने दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट के रूप में काम किया। फिर 2020 में एस.एन. मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी की पढ़ाई शुरू की। यह एशिया के तीसरे सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज में गिना जाता है। न्यूरोएनाटॉमी पर रिसर्च के लिए उन्हें वर्षा कटीरा गोल्ड मेडल मिला। साल 2023 में अपोलो दिल्ली से एम्ब्रियोलॉजी की फेलोशिप की और 90 फीसदी अंक लाईं। सैफई के उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में वह सीनियर रेजिडेंट रही हैं।
पढ़ाई के बीच जागा रैंप का शौक
ज्योति की इंस्टाग्राम पोस्ट की मानें तो उन्हें मॉडलिंग का चस्का मेडिकल कॉलेज में लगा। साल 2014 में वह कॉलेज पेजेंट में उतरीं। 2018 में मिस यूपी के टॉप 22 में जगह बनाई। ताज नहीं मिला पर हौसला मिला। उसी साल मिस इंडिया कॉम्पिटीशन में गईं और मिस इंडिया नागालैंड चुनी गईं। सुबह अस्पताल की ड्यूटी होती थी। छुट्टियों में पढ़ाई के काम निपटते थे। बचे वक्त में शूट और ब्रैंड कोलैबोरेशन। ज्योति इंफ्लुएंसर भी हैं। वह कहती हैं कि अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट ने सब साध दिया।
ज्योति को कई अवॉर्ड्स मिल चुके हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने उन्हें अटल बिहारी वाजपेई अवॉर्ड दिया। सुधा चंद्रन से यूथ आइकॉन अवॉर्ड मिला। दिल्ली के मेयर ने दिल्ली रत्न अवॉर्ड दिया। आगरा बीएनआई और यूपी सरकार से इंफ्लुएंसर अवॉर्ड भी उनके नाम हैं। ज्योति का मानना है कि हर विद्यार्थी खास होता है। सबके सीखने का तरीका अलग है। सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव