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डॉक्टरी छोड़ी, 45 दिन में कमाए 2 लाख; दिलचस्प है आर्मी ऑफिसर की पत्नी की कहानी

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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डॉ. चारुल सिंह ने 1.25 लाख रुपये प्रति माह की डॉक्टरी छोड़कर डिजिटल बिजनेस शुरू किया। कैसे एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ ने चुनौतियों का सामना कर सोशल मीडिया से सफलता हासिल की।

dr charul singh dentist turned digital entrepreneur success story
डॉ. चारुल सिंह

जब इंसान कुछ नया और बड़ा करने की ठान लेता है तो रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी रुकावटें भी घुटने टेक देती हैं। कुछ ऐसी ही कहानी 35 साल की डॉ. चारुल सिंह की है। एक वक्त था जब वह बतौर पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हर महीने करीब 1.25 लाख रुपये कमा रही थीं। लेकिन आज वह सफेद कोट और स्टेथोस्कोप को पीछे छोड़कर डिजिटल दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना चुकी हैं। देश के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक, जम्मू-कश्मीर की एक दूरदराज लोकेशन में रहते हुए डॉ. चारुल ने न केवल एक नया करियर खड़ा किया, बल्कि आज वह अपनी पुरानी मेडिकल सैलरी से भी कहीं ज्यादा कमाई कर रही हैं।

हिंदुस्तान टाइम्स से खास बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी इस पूरी यात्रा का खुलासा किया। इसमें डॉक्टर बनने से लेकर, आर्मी वाइफ के तौर पर बार-बार होने वाले ट्रांसफर, मां बनने के दौरान की परेशानियां, कोर्ट की कानूनी लड़ाई और फिर एक सफल डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनने की पूरी दास्तान शामिल है।

बीडीएस से लेकर केजीएमयू तक का सफर

डॉ. चारुल का मेडिकल करियर एक प्राइवेट कॉलेज से बीडीएस की पढ़ाई के साथ शुरू हुआ। पढ़ाई पूरी करके जब वह मार्केट में उतरीं, तो उन्हें जमीनी हकीकत का अहसास हुआ। शुरुआती दौर में मिलने वाली बेहद कम सैलरी ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। वह बताती हैं कि एक कंजर्वेटिव परिवार से आने के कारण 25 साल की उम्र पार होते ही पढ़ाई से ध्यान हटाकर शादी करने का सामाजिक दबाव बनने लगा था।

लेकिन चारुल ने हार मानने की बजाय प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी की। उन्होंने दिल्ली के सफदरजंग और आरएमएल (RML) अस्पताल में नॉन-पीजी जूनियर रेजिडेंट के रूप में काम हासिल किया। इसके बाद नीट-पीजी (NEET-PG) क्लियर करके प्रतिष्ठित केजीएमयू (KGMU), लखनऊ से पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में मास्टर्स किया। बाद में प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट के रूप में काम किया। कुल मिलाकर उनके पास 6 साल से भी ज्यादा का क्लीनिकल अनुभव था।

सैलरी के लिहाज से देखें तो सफदरजंग में नॉन-पीजी जूनियर रेजिडेंट के तौर पर उनकी पहली सैलरी 92,000 थी। मास्टर्स के दौरान यह लगभग 1 लाख हुई और सीनियर रेजिडेंट बनते-बनते यह 1.25 लाख प्रति माह तक पहुंच गई थी।

मास्टर्स के दौरान चारुल की शादी एक भारतीय सेना के अधिकारी से हुई। पति की आर्मी जॉब के कारण दोनों को अक्सर अलग-अलग शहरों में रहना पड़ता था। प्रयागराज में सीनियर रेजिडेंट के दौरान जब वह गर्भवती हुईं, तो जिंदगी और भी चुनौतीपूर्ण हो गई। पति की पोस्टिंग कहीं और थी और वह अकेले लंबे-लंबे हॉस्पिटल शिफ्ट्स संभाल रही थीं। बच्चे के जन्म के बाद परेशानियां और बढ़ गईं। उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार उन पर 2 साल का मैंडेटरी स्टेट बॉन्ड लागू था, जिसके तहत सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में काम करना अनिवार्य था या भारी जुर्माना देना पड़ता। सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि उस बॉन्ड के तहत रेजिडेंट डॉक्टरों को पेड मैटरनिटी लीव की गारंटी नहीं थी।

थकावट और कम इम्यूनिटी से जूझते हुए अक्टूबर 2024 में डॉ. चारुल ने इस सिस्टम के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। महीने भर के भीतर ही फैसला उनके पक्ष में आया। कोर्ट ने न सिर्फ उन्हें पूरे वेतन के साथ मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

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डॉक्टरी का पेशा छोड़ने का फैसला क्यों?

कानूनी लड़ाई जीतने के बाद डॉ. चारुल अपने पति के साथ जम्मू-कश्मीर स्थित उनकी पोस्टिंग वाली जगह पर आ गईं। लेकिन दूरदराज और संवेदनशील इलाका होने के कारण वहां बेहतर क्लीनिकल सेटअप मिलना मुश्किल था। चारुल बताती हैं कि हर बार ट्रांसफर के साथ सैलरी में कटौती और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था। एक स्थिर और बेहतर कमाई वाली डॉक्टर की जॉब के लिए किसी बड़े मेट्रो शहर में रहना जरूरी था, जो एक आर्मी वाइफ की जिंदगी के साथ मेल नहीं खा रहा था।

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डिजिटल बिजनेस की शुरुआत

निराश होने के बजाय उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखने की सोची। करीब 6 महीने तक डिजिटल बिजनेस मॉडल, कोर्स और मेंटर्स पर रिसर्च करने के बाद जून 2025 में उन्होंने अपना नया सफर शुरू किया। शुरुआत में उनका मकसद सिर्फ आय का एक दूसरा जरिया बनाना था। उन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग और स्टोरीटेलिंग से शुरुआत की। नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे। काम शुरू करने के महज 45 दिनों के भीतर उन्होंने अपनी पहली 2 लाख की कमाई की। आज वह 'Charul's Inner Circle' नाम से एक कोचिंग प्रोग्राम चलाती हैं, जिसके जरिए वह शुरुआती लोगों, खास तौर पर महिलाओं को डिजिटल प्रोडक्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग, यूजीसी (UGC), इंस्टाग्राम ग्रोथ और पर्सनल ब्रांडिंग सिखाती हैं। उनकी बेस्ट मंथली अर्निंग ने डॉक्टर के तौर पर मिलने वाली सबसे ज्यादा सैलरी को भी पीछे छोड़ दिया है।

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महिलाओं के लिए खास संदेश

डॉक्टरी से दूर होने के बावजूद वह आज भी अपने पेशे से प्यार करती हैं और भविष्य में स्थिति अनुकूल होने पर प्रैक्टिस में लौटने के प्रति सकारात्मक हैं। हालांकि, फिलहाल उनका पूरा फोकस एंटरप्रेन्योरशिप पर ही है। उन सभी महिलाओं के लिए जो मां बनने के बाद करियर को लेकर असमंजस में रहती हैं, डॉ. चारुल कहती हैं, "मां बनना आपकी महत्वाकांक्षाओं को खत्म नहीं करता, बल्कि उन्हें एक नया आकार देता है। किसी के आने और आपको बचाने का इंतजार मत कीजिए, अपनी राह खुद बनाइए। आपको होममेकर या करियर वुमन में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है, एक तीसरा रास्ता भी मौजूद है जो लड़ाई लड़ने के काबिल है।"

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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