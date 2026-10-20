बीटेक-एमटेक और PHD के बाद की नौकरी, 60 की उम्र में हुए रिटायर, फिर 68 की उम्र में बने स्टूडेंट, कर रहें पीजी

डॉ. अशोक कुमार काफी पढ़े लिखे हैं। उन्होंने एनआईटी जयपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। इसे बाद ISM धनबाद से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में एमटेक किया।

कहते हैं कि पढ़ने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इस कहावत पर डॉक्टर अशोक कुमार की कहानी बिल्कुल फिट बैठती है। नौकरी से रिटायर होने के बाद ज्यादातर लोग आराम की जिंदगी जीते हैं, लेकिन 68 साल के अशोक कुमार ने फिर से स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं। जी हां, 60 साल की उम्र में वो देश के प्रतिष्ठित संस्थान से इंजीनियर रहे अशोक कुमार ने कोल इंडिया लिमटेड में जीएम के पद से रिटायर हुए। इसके बाद उन्होंने एक और जगह काम किया और फिर से 2025 में रिटायर हुए। 2 जगह से रिटायर होने के बाद अब रांची यूनिवर्सिटी में फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं वो रेगुलर क्लास भी लेते हैं। ऐसे में इनकी कहानी काफी प्रेरणादायी है। चलिए आज हम आपको इनके जज्बे और जुनून की कहानी बताते हैं।

काफी पढ़ी-लिखी हैं डॉक्टर अशोक कुमार डॉ. अशोक कुमार काफी पढ़े लिखे हैं। उन्होंने एनआईटी जयपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। इसे बाद ISM धनबाद से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में एमटेक किया। पढ़ाई का सिलसिला चलता रहा। एमटेक के बाद डॉक्टर अशोक ने इंजीनियरिंग में ही पीएचडी किया।

कोल इंडिया लिमिटेड और जेपी ग्रुप में किया काम इसके बाद देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में करीब 30 साल नौकरी है। यहां वो जीएम के पद से 30 सितंबर 2018 को रिटायर हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिटायर होकर भी काम करने का उनका जज्बा कम नहीं हुआ और उन्होंने जेपी ग्रुप में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर ज्चाइन किया। यहां वो एडवाइजर के तौर पर काम किया। इसके बाद वे 23 अक्टूबर 2025 को दूसरी बार रिटायर हुए।

साइकोलॉजी में लिया एडमिशन रिटायरमेंट के बाद आमतौर पर लोग सोचते हैं अब कुछ नया करने की उम्र खत्म हो गई है। लेकिन 2 बार रिटायर होनेक बाद डॉ. अशोक कुमार ने अब फिर से पढ़ाई शुरू की। इसके लिए उन्होंने रांची यूनिवर्सिटी में पीजी साइकोलॉजी में एडमिशन ले लिया और स्टूडेंट के तौर पर फिर से पढ़ाई शुरू की। यानी अब वे इंजीनियरिंग की मशीनों से निकलकर मानव मन की गहराइयों की पढ़ाई कर रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनका कहना है कि इंजीनियरिंग ने मुझे मशीनें समझना सिखाया, अब मनोविज्ञान से इंसान को समझना चाहता हूं। सीखना कभी खत्म नहीं होता। उनकी ये पढ़ने की ललक आज के युवाओं को भी प्रेरित कर ही है। साथ ही उनकी ये पारी ये भी संदेश दे रह है कि डिग्री के लिए नहीं, जिज्ञासा के लिए पढ़ना ही असली शिक्षा है।