बीटेक-एमटेक और PHD के बाद की नौकरी, 60 की उम्र में हुए रिटायर, फिर 68 की उम्र में बने स्टूडेंट, कर रहें पीजी
डॉ. अशोक कुमार काफी पढ़े लिखे हैं। उन्होंने एनआईटी जयपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। इसे बाद ISM धनबाद से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में एमटेक किया।
कहते हैं कि पढ़ने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इस कहावत पर डॉक्टर अशोक कुमार की कहानी बिल्कुल फिट बैठती है। नौकरी से रिटायर होने के बाद ज्यादातर लोग आराम की जिंदगी जीते हैं, लेकिन 68 साल के अशोक कुमार ने फिर से स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं। जी हां, 60 साल की उम्र में वो देश के प्रतिष्ठित संस्थान से इंजीनियर रहे अशोक कुमार ने कोल इंडिया लिमटेड में जीएम के पद से रिटायर हुए। इसके बाद उन्होंने एक और जगह काम किया और फिर से 2025 में रिटायर हुए। 2 जगह से रिटायर होने के बाद अब रांची यूनिवर्सिटी में फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं वो रेगुलर क्लास भी लेते हैं। ऐसे में इनकी कहानी काफी प्रेरणादायी है। चलिए आज हम आपको इनके जज्बे और जुनून की कहानी बताते हैं।
काफी पढ़ी-लिखी हैं डॉक्टर अशोक कुमार
डॉ. अशोक कुमार काफी पढ़े लिखे हैं। उन्होंने एनआईटी जयपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। इसे बाद ISM धनबाद से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में एमटेक किया। पढ़ाई का सिलसिला चलता रहा। एमटेक के बाद डॉक्टर अशोक ने इंजीनियरिंग में ही पीएचडी किया।
कोल इंडिया लिमिटेड और जेपी ग्रुप में किया काम
इसके बाद देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में करीब 30 साल नौकरी है। यहां वो जीएम के पद से 30 सितंबर 2018 को रिटायर हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिटायर होकर भी काम करने का उनका जज्बा कम नहीं हुआ और उन्होंने जेपी ग्रुप में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर ज्चाइन किया। यहां वो एडवाइजर के तौर पर काम किया। इसके बाद वे 23 अक्टूबर 2025 को दूसरी बार रिटायर हुए।
साइकोलॉजी में लिया एडमिशन
रिटायरमेंट के बाद आमतौर पर लोग सोचते हैं अब कुछ नया करने की उम्र खत्म हो गई है। लेकिन 2 बार रिटायर होनेक बाद डॉ. अशोक कुमार ने अब फिर से पढ़ाई शुरू की। इसके लिए उन्होंने रांची यूनिवर्सिटी में पीजी साइकोलॉजी में एडमिशन ले लिया और स्टूडेंट के तौर पर फिर से पढ़ाई शुरू की। यानी अब वे इंजीनियरिंग की मशीनों से निकलकर मानव मन की गहराइयों की पढ़ाई कर रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनका कहना है कि इंजीनियरिंग ने मुझे मशीनें समझना सिखाया, अब मनोविज्ञान से इंसान को समझना चाहता हूं। सीखना कभी खत्म नहीं होता। उनकी ये पढ़ने की ललक आज के युवाओं को भी प्रेरित कर ही है। साथ ही उनकी ये पारी ये भी संदेश दे रह है कि डिग्री के लिए नहीं, जिज्ञासा के लिए पढ़ना ही असली शिक्षा है।
रोजाना लेते हैं क्लास
बता दें कि डॉक्टर अशोक कुमार एक आम स्टूडेंट की तरह रोजाना क्लास करते हैं। इनके अंदर सीखने की ललक ऐसी है कि विभाग के शिक्षकों से हमेशा सवाल पूछते हैं। विभागाध्यक्ष डॉक्टर परवेज हसन का कहना है कि पहली बार मैं देख रहा हूं कि कोई ऐसा भी छात्र है, जिसे जीवन में सबकुछ हासिल हो गया है इसके बाद भी पढ़ने की ललक है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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