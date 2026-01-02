DPharma : डीफार्मा आयुर्वेद कोर्स के लिए नहीं मिल रहे छात्र, बढ़िया करियर के बावजूद क्यों खाली रह जा रही सीटें

संक्षेप: झारखंड के युवाओं में इस क्षेत्र के प्रति रुचि कम होती दिख रही है। सरकारी संस्थान, राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय साहिबगंज में डिप्लोमा इन फार्मेसी डी.फार्मा, आयुर्वेद)की पढ़ाई के लिए छात्र नहीं मिल रहे हैं।

आयुर्वेद प्राचीन काल से ही भारतीय चिकित्सा पद्धति का अभिन्न अंग रहा है और वर्तमान में आयुर्वेदिक फार्मेसी एक आकर्षक करियर विकल्प के रूप में उभर रहा है। इसके बावजूद, झारखंड के युवाओं में इस क्षेत्र के प्रति रुचि कम होती दिख रही है। आलम यह है कि राज्य के एकमात्र सरकारी संस्थान, राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय (साहिबगंज) में डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी.फार्मा, आयुर्वेद) की पढ़ाई के लिए छात्र नहीं मिल रहे हैं।

झारखंड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद की ओर से शैक्षणिक सत्र 2025-27 में 30 सीटों पर नामांकन के लिए 17 अक्तूबर को आईएससी/10+2 (विज्ञान) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन की अंतिम तिथि 29 नवंबर निर्धारित थी, लेकिन इस अवधि तक परिषद को महज 25 आवेदन ही प्राप्त हुए। सीटों की तुलना में आवेदनों की संख्या कम देखते हुए परिषद ने अब आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 जनवरी 2026 कर दी है। इसके लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 01 अगस्त 2025 को 17 वर्ष होनी अनिवार्य है।

झारखंड का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय में नामांकन के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि अभ्यर्थी झारखंड का स्थायी निवासी हो। बिना स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नियम के अनुसार, अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से 02 जून 2016 के बाद या अंचलाधिकारी स्तर से 19 जुलाई 2019 के बाद निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक राज्य सरकार द्वारा लागू सभी आरक्षण नियम इस नामांकन प्रक्रिया में प्रभावी होंगे।