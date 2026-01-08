Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़DPharma : Jharkhand 34 pharmacy colleges recognition offering D Pharma Diploma in Pharmacy course revoked dpharm
DPharma : डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स करा रहे 34 फार्मेसी कॉलेजों की मान्यता होगी रद्द

DPharma : डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स करा रहे 34 फार्मेसी कॉलेजों की मान्यता होगी रद्द

संक्षेप:

DPharma : नियमों की धज्जियां उड़ाकर डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम का संचालन कर रहे झारखंड के 34 फार्मेसी कॉलेजों की मान्यता रद्द होगी। सरकार ने लेटर ऑफ कंसेंट निरस्त करने की तैयारी कर ली है।

Jan 08, 2026 06:29 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, रंजन, रांची
share Share
Follow Us on

विभागीय प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन कर डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम का संचालन कर रहे झारखंड के 34 फार्मेसी कॉलेजों की मान्यता रद्द होगी। इन संस्थानों के द्वारा सरकार से न तो एनओसी लिया गया था और न ही एनओसी के लिए आवेदन किया गया था। इतना नहीं, इन संस्थानों के पास न तो अपनी जमीन और न अपना भवन ही है। साथ ही टीचिंग और नन टीचिंग स्टाफ भी नहीं हैं। ऐसे 34 फार्मेसी संस्थानों को सरकार की ओर से दिया गया लेटर ऑफ कंसेंट निरस्त होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स संचालित कर रहे 36 संस्थान ऐसे भी मिले हैं, जहां टीचिंग और नन टीचिंग स्टाफ की आंशिक कमी है, लेकिन इनका अपना भवन व अपनी जमीन है। ये संस्थान संचालन के लिए प्रयासरत तो हैं, लेकिन इन संस्थानों ने भी डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए न तो एनओसी लिया है और न ही इसके लिए आवेदन ही किया है। इन सभी 36 फार्मेसी संस्थानों से स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्टीकरण पूछा है। स्पष्टीकरण मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यह भी सवाल उठा है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) द्वारा तय प्रावधान के अनुसार फार्मेसी संस्थानों में शिक्षकों, भवन और अन्य संसाधनों की जांच परीक्षा समिति द्वारा क्यों नहीं की गई। इस मामले में डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन कमेटी के अध्यक्ष/सदस्य सचिव से भी स्पष्टीकरण पूछा जाएगा।

विभागीय कमेटी की जांच में हुआ खुलासा

अनियमितताओं की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने फार्मेसी संस्थानों की जांच के लिए बीते साल अगस्त में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी। विभागीय उप सचिव रंजीत लोहरा की अध्यक्षता में गठित कमेटी में अवर सचिव धीरंजन प्रसाद शर्मा व प्रशांत पांडेय शामिल थे। जांच समिति ने राज्य के कुल 71 फार्मेसी संस्थानों की जांच की तो व्यापक अनियमितता सामने आई। समिति ने जांच प्रतिवेदन विभाग को सौंप दिया है। रिपोर्ट के अनुसार कई संस्थान न तो सरकारी प्रावधानों का पालन कर रहे हैं और न ही पीसीआई के मानकों पर खरे उतरते हैं।

नामांकन पर रोक की अनुशंसा होगी

व्यापक अनियमितता मिलने के बाद जिन 34 संस्थानों को पूर्व में जारी लेटर ऑफ कंसेंट को निरस्त करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पीसीआई, नई दिल्ली को पत्र भेजकर इन संस्थानों में वर्ष 2025-26 के लिए नए नामांकन पर रोक लगाने की भी अनुशंसा की जाएगी। चूंकि यह 'लेटर ऑफ कंसेंट' डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन कमेटी द्वारा जारी किया गया था, इसलिए निरस्तीकरण की कार्रवाई भी उसी समिति के माध्यम से की जाएगी। इसके साथ ही जांच रिपोर्ट में 36 ऐसे संस्थानों को चिह्नित किया गया है, जहां टीचिंग, नन-टीचिंग स्टाफ व इंफ्रास्ट्रक्चर की आंशिक कमी पाई गई है।

हालांकि इन संस्थानों ने भी विभागीय संकल्प के तहत अनिवार्य एनओसी प्राप्त नहीं किया है। इन संस्थानों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनके लेटर ऑफ कंसेंट की समीक्षा की जाएगी।

छात्रों के पंजीकरण व परीक्षा पर असर

विभाग ने सख्ती बरतते हुए कहा है कि जिन संस्थानों ने अब तक एनओसी प्राप्त नहीं किया है, उनके छात्रों के आगामी परीक्षाओं के लिए पंजीकरण पर रोक लगाई जा सकती है। साथ ही, पूर्व में केवल लेटर ऑफ कंसेंट के आधार पर परीक्षा लेने की अंतरिम व्यवस्था को वर्ष 2025-26 से समाप्त करने का भी प्रस्ताव है। जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद अपर मुख्य सचिव ने साफ कर दिया है कि बिना वैध एनओसी और पीसीआई मानकों के कोई भी फार्मेसी कॉलेज संचालित नहीं किए जाएंगे। केवल उन्हीं संस्थानों के छात्रों की परीक्षा ली जाएगी, जो सभी सरकारी और वैधानिक शर्तों को पूरा करेंगे।

रांची-खूंटी के10 फार्मेसी कॉलेजों का कंसेंट होगा रद्द

विभागीय प्रावधानों का उल्लंघन कर डिप्लोमा इन फार्मेसी का संचालन कर रहे राज्य के 34 फार्मेसी कॉलेजों का सरकार लेटर ऑफ कंसेंट निरस्त करेगी। वहीं जिन संस्थानों ने डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए न तो एनओसी लिया है और न ही इसके लिए आवेदन ही किया है। सभी 36 फार्मेसी संस्थानों से स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्टीकरण पूछा है।

ये भी पढ़ें:डी फार्मा छात्रों के रजिस्ट्रेशन में एग्जिट एग्जाम की बाध्यता खत्म

रांची-खूंटी में इनका लेटर ऑफ कंसेंट निरस्त होगा

1. विद्यापति कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, ओरमांझी 2. अर्नव इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, अंगारा 3. सिटी फार्मेसी कॉलेज, पिस्का मोड़ 4. एसीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, इरबा 5. जसलोक कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सिमलिया 6. बाजरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हेहल 7. आरोहण कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गेतलातू 8. अर्श नारायणी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हवाई नगर 9. इंस्टीट्यूट ऑफ आसनबनी और 10. निर्मला देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, खूंटी।

रांची-खूंटी के इन संस्थानों से स्पष्टीकरण: 1. फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इरबा, ओरमांझी 2. धन्वंतरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, चकला, ओरमांझी 3. स्वर्णरेखा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एसडीए मिशन हॉस्पिटल, बरगाई 4. शाइन अब्दुर रज्जाक अंसारी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, इरबा 5. डॉ. बी.आर. आंबेडकर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पिस्का नगर6. एसपी सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बरियातू, डॉक्टर्स कॉलोनी 7. रांची कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, पंचायत, ओरमांझी 8. इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, रुडिया, नेवरी 9. जैनेंद्र फार्मेसी कॉलेज, बिजुलिया, रातू 10. रिधिमा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, तुंगरी टोली, अरगोड़ा, हेहल 11. काशीबाई गणपत कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ठाकुरगांव, बुड़मू 12. झारखंड फार्मेसी कॉलेज, माता वैष्णवी नगर, फेज-01, पुंदाग 13. पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अरगोड़ा, कथल मोड़ रोड, पुंदाग 14. मनरखन महतो फार्मेसी कॉलेज, केदल, बीआईटी मोड़15. सनराइज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हुतुप, इरबा 16. भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कांदरी, मांडर 17. रांची कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कुटे टोली, तेतरी, नामकुम 18. इंडेन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गुटवा टोली, रातू 19. अरण्यक कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ओरमांझी 20. विकास इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, नेवरी 21. आरम इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, इरबा 22. ट्राइबल अमृत कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कोकर, महावीर नगर 23. तुपुदाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कांची, बुंडू और सहयोग कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, खूंटी-तैमारा रोड, डाटिया।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Pharmacy b pharma
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।