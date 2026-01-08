DPharma : डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स करा रहे 34 फार्मेसी कॉलेजों की मान्यता होगी रद्द

संक्षेप: DPharma : नियमों की धज्जियां उड़ाकर डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम का संचालन कर रहे झारखंड के 34 फार्मेसी कॉलेजों की मान्यता रद्द होगी। सरकार ने लेटर ऑफ कंसेंट निरस्त करने की तैयारी कर ली है।

विभागीय प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन कर डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम का संचालन कर रहे झारखंड के 34 फार्मेसी कॉलेजों की मान्यता रद्द होगी। इन संस्थानों के द्वारा सरकार से न तो एनओसी लिया गया था और न ही एनओसी के लिए आवेदन किया गया था। इतना नहीं, इन संस्थानों के पास न तो अपनी जमीन और न अपना भवन ही है। साथ ही टीचिंग और नन टीचिंग स्टाफ भी नहीं हैं। ऐसे 34 फार्मेसी संस्थानों को सरकार की ओर से दिया गया लेटर ऑफ कंसेंट निरस्त होगा।

डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स संचालित कर रहे 36 संस्थान ऐसे भी मिले हैं, जहां टीचिंग और नन टीचिंग स्टाफ की आंशिक कमी है, लेकिन इनका अपना भवन व अपनी जमीन है। ये संस्थान संचालन के लिए प्रयासरत तो हैं, लेकिन इन संस्थानों ने भी डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए न तो एनओसी लिया है और न ही इसके लिए आवेदन ही किया है। इन सभी 36 फार्मेसी संस्थानों से स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्टीकरण पूछा है। स्पष्टीकरण मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यह भी सवाल उठा है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) द्वारा तय प्रावधान के अनुसार फार्मेसी संस्थानों में शिक्षकों, भवन और अन्य संसाधनों की जांच परीक्षा समिति द्वारा क्यों नहीं की गई। इस मामले में डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन कमेटी के अध्यक्ष/सदस्य सचिव से भी स्पष्टीकरण पूछा जाएगा।

विभागीय कमेटी की जांच में हुआ खुलासा अनियमितताओं की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने फार्मेसी संस्थानों की जांच के लिए बीते साल अगस्त में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी। विभागीय उप सचिव रंजीत लोहरा की अध्यक्षता में गठित कमेटी में अवर सचिव धीरंजन प्रसाद शर्मा व प्रशांत पांडेय शामिल थे। जांच समिति ने राज्य के कुल 71 फार्मेसी संस्थानों की जांच की तो व्यापक अनियमितता सामने आई। समिति ने जांच प्रतिवेदन विभाग को सौंप दिया है। रिपोर्ट के अनुसार कई संस्थान न तो सरकारी प्रावधानों का पालन कर रहे हैं और न ही पीसीआई के मानकों पर खरे उतरते हैं।

नामांकन पर रोक की अनुशंसा होगी व्यापक अनियमितता मिलने के बाद जिन 34 संस्थानों को पूर्व में जारी लेटर ऑफ कंसेंट को निरस्त करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पीसीआई, नई दिल्ली को पत्र भेजकर इन संस्थानों में वर्ष 2025-26 के लिए नए नामांकन पर रोक लगाने की भी अनुशंसा की जाएगी। चूंकि यह 'लेटर ऑफ कंसेंट' डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन कमेटी द्वारा जारी किया गया था, इसलिए निरस्तीकरण की कार्रवाई भी उसी समिति के माध्यम से की जाएगी। इसके साथ ही जांच रिपोर्ट में 36 ऐसे संस्थानों को चिह्नित किया गया है, जहां टीचिंग, नन-टीचिंग स्टाफ व इंफ्रास्ट्रक्चर की आंशिक कमी पाई गई है।

हालांकि इन संस्थानों ने भी विभागीय संकल्प के तहत अनिवार्य एनओसी प्राप्त नहीं किया है। इन संस्थानों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनके लेटर ऑफ कंसेंट की समीक्षा की जाएगी।

छात्रों के पंजीकरण व परीक्षा पर असर विभाग ने सख्ती बरतते हुए कहा है कि जिन संस्थानों ने अब तक एनओसी प्राप्त नहीं किया है, उनके छात्रों के आगामी परीक्षाओं के लिए पंजीकरण पर रोक लगाई जा सकती है। साथ ही, पूर्व में केवल लेटर ऑफ कंसेंट के आधार पर परीक्षा लेने की अंतरिम व्यवस्था को वर्ष 2025-26 से समाप्त करने का भी प्रस्ताव है। जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद अपर मुख्य सचिव ने साफ कर दिया है कि बिना वैध एनओसी और पीसीआई मानकों के कोई भी फार्मेसी कॉलेज संचालित नहीं किए जाएंगे। केवल उन्हीं संस्थानों के छात्रों की परीक्षा ली जाएगी, जो सभी सरकारी और वैधानिक शर्तों को पूरा करेंगे।

रांची-खूंटी के10 फार्मेसी कॉलेजों का कंसेंट होगा रद्द विभागीय प्रावधानों का उल्लंघन कर डिप्लोमा इन फार्मेसी का संचालन कर रहे राज्य के 34 फार्मेसी कॉलेजों का सरकार लेटर ऑफ कंसेंट निरस्त करेगी। वहीं जिन संस्थानों ने डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए न तो एनओसी लिया है और न ही इसके लिए आवेदन ही किया है। सभी 36 फार्मेसी संस्थानों से स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्टीकरण पूछा है।

रांची-खूंटी में इनका लेटर ऑफ कंसेंट निरस्त होगा 1. विद्यापति कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, ओरमांझी 2. अर्नव इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, अंगारा 3. सिटी फार्मेसी कॉलेज, पिस्का मोड़ 4. एसीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, इरबा 5. जसलोक कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सिमलिया 6. बाजरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हेहल 7. आरोहण कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गेतलातू 8. अर्श नारायणी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हवाई नगर 9. इंस्टीट्यूट ऑफ आसनबनी और 10. निर्मला देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, खूंटी।