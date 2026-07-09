Medical College: दून मेडिकल कॉलेज को NMC से मिली 150 MBBS सीटों की मंजूरी, फैकल्टी कमी पर कड़ा अल्टीमेटम
Medical College MBBS Seats: एनएमसी ने दून मेडिकल कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 150 एमबीबीएस सीटों पर सशर्त नवीनीकरण दे दिया है, पर 40% फैकल्टी की भारी कमी पर कड़ा अल्टीमेटम भी थमाया है।
Medical College MBBS Seats: दून मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 150 एमबीबीएस सीटों पर सशर्त नवीनीकरण प्रदान कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस सत्र में भी छात्र इन सीटों पर बेफिक्र होकर एडमिशन ले सकेंगे। हालांकि, इस राहत के साथ ही एनएमसी ने कॉलेज प्रशासन को एक बेहद कड़ा अल्टीमेटम भी थमा दिया है, जिसने कॉलेज की आंतरिक तैयारियों की पोल खोल दी है।
40 फीसदी फैकल्टी की कमी बनी सबसे बड़ी चुनौती
कॉलेज के लिए सीटों की मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन कॉलेज के भीतर चल रही अव्यवस्थाएं और संसाधनों की कमी इस समय सबसे बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के मानकों के मुताबिक, कॉलेज में इस वक्त करीब 40 फीसदी फैकल्टी (शिक्षकों और डॉक्टरों) की भारी कमी चल रही है। मेडिकल के छात्रों को सही और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए फैकल्टी का पूरा होना सबसे जरूरी माना जाता है, और यही कमी कॉलेज के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती बनकर खड़ी हो गई है।
45 दिनों की 'डेडलाइन' और दोबारा होगा कड़ा निरीक्षण
एनएमसी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि इस ढर्रे को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग ने कॉलेज प्रशासन को कॉलेज में मौजूद सभी संसाधनों, फैकल्टी की कमी और क्लीनिकल मटेरियल से जुड़ी तमाम खामियों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए केवल 45 दिनों का समय दिया है। इस तय समयसीमा के बीतने के बाद मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) द्वारा कॉलेज का एक बार फिर से बेहद कड़ा और औचक निरीक्षण किया जाएगा। यदि उस दौरान कमियां दूर नहीं पाई गईं, तो कॉलेज की मान्यता पर गाज भी गिर सकती है।
प्रिंसिपल एक्शन मोड में, 15 दिनों के भीतर मांगी रिपोर्ट
कॉलेज की प्राचार्य डॉ. गीता जैन ने एनएमसी द्वारा मिले इस सशर्त नवीनीकरण की आधिकारिक पुष्टि की है। एनएमसी के इस कड़े रुख को देखते हुए कॉलेज प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आ गया है। प्राचार्य ने बताया कि उन्होंने कॉलेज के सभी विभागों के प्रमुखों (HODs) को आधिकारिक चिट्ठी जारी कर दी है। सभी एचओडी से उनके विभागों में मौजूद कमियों और नई जरूरतों पर अगले 15 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इसके साथ ही, डॉक्टरों और फैकल्टी की कमी को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए चिकित्सा शिक्षा निदेशालय स्तर पर भी लगातार पत्राचार और बातचीत की जा रही है, ताकि समय रहते इस संकट से पार पाया जा सके और छात्रों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स