डिग्री का मकसद नहीं पता, 9 CGPA लाने वाले IIT छात्र आयुष ने सुसाइड नोट में लिखी दिल को चीर देने वाली लाइनें
आईआईटी के अधिकारी ने आयुष को पढ़ाई में होशियार बताते हुए कहा कि राजोरिया ने अपने पहले सेमेस्टर में 10 में से 9 CGPA हासिल किया था, जो बाद में दूसरे सेमेस्टर में गिरकर लगभग 7 रह गया।
मम्मी-पापा, मेरी अंतिम विदाई में कोई रोना नहीं। मेरी पसंद के गानों की प्ले-लिस्ट जरूर चलाना...आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाने से करीब एक घंटे पहले 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र आयुष ने अपने लैपटॉप पर सुसाइड नोट टाइप कर दिल को झकझोर देने वाली पंक्तियां लिखीं। अपने आखिरी संदेश में उसने माता-पिता से गुजारिश की कि वे आंसू बहाने के बजाय उसकी पसंद के पांच हॉलीवुड गाने—बॉब डिलन, द बीटल्स, द नेबरहुड और रेडियोहेड सुनें, जो उनको भी बेहद पसंद आएंगे।
‘जब डिग्री का उद्देश्य पता नहीं, तो जीवनभर इस दौड़ में क्यों रहें’:
आयुष के सुसाइड नोट के शब्दों ने पुलिस और उसके करीबियों को अंदर तक हिला दिया। उसने अपने नोट में लिखा कि उसे इंजीनियरिंग की डिग्री और जीवनभर चलने वाली इस प्रतिस्पर्धा का मतलब समझ नहीं आया। उसने सवाल उठाया कि जब किसी डिग्री के असली उद्देश्य का ही पता न हो, तो पूरी जिंदगी इस दौड़ में क्यों लगे रहा जाए। अपने माता-पिता के प्रति गहरा प्यार जताते हुए आयुष ने यह भी लिखा कि उसे खुद नहीं पता कि वह अपनी यह उलझन और परेशानी उनके साथ क्यों साझा नहीं कर पाया।
परीक्षाएं स्थगित
आयुष की सुसाइड के बाद आईआईटी ने शुक्रवार की परीक्षाएं स्थगित कर दीं। संस्थान ने छात्रों के लिए काउंसलिंग सपोर्ट उपलब्ध कराया है।
सीजीपीए 9 से घटकर 7 पर आया
आईआईटी के अधिकारी ने आयुष को पढ़ाई में होशियार बताते हुए कहा कि राजोरिया ने अपने पहले सेमेस्टर में 10 में से 9 CGPA हासिल किया था, जो बाद में दूसरे सेमेस्टर में गिरकर लगभग 7 रह गया।
छोटे भाई को भी दी सलाह, दूसरों की बातों का दबाव मत लेना
अपने सुसाइड नोट में आयुषने भाई के नाम भी एक भावुक संदेश छोड़ा। उसने अपनी पसंद के हिसाब से जिंदगी जीने और दूसरों की बातों का बेवजह दबाव न लेने की सलाह दी। दोस्तों के साथ बिताए पलों को याद करते हुए उसने लिखा कि सब उसे अच्छी यादों के साथ याद रखें और उसके जाने के बाद दुखी होने के बजाय हंसते रहें। अपने करीब 19 साल के जीवन को भी याद करते हुए आयुष ने अंत में लिखा कि वह अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता था और देखना चाहता था कि आगे क्या होता है, लेकिन अब उसके भीतर आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची है।
फॉरेंसिक टीम ने कमरे से जुटाए अहम साक्ष्य
आईआईटी के छात्र के आत्महत्या करने के मामले में शुक्रवार को फॉरेंसिक टीम उसके कमरे में पहुंची। टीम ने कमरे से कई साक्ष्य जुटाए और अपने साथ ले गई। वहीं, पुलिस जांच में सामने आया है कि आयुष की गुरुवार की रात किसी से भी मोबाइल पर बातचीत नहीं हुई थी। लैपटॉप और मोबाइल कब्जे में लिए हैं।
आयुष के भाई ने की है बीटेक की पढ़ाई
पुलिस ने सिविल अस्पताल में पहुंचे आयुष के रिश्तेदारों और परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि आयुष के भाई ने एक कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी। रिश्तेदारों ने बताया कि आयुष अपने भाई से बहुत प्यार करता था। आयुष की मौत से मम्मी-पापा और भाई पूरी तरह से टूट चुके हैं।
होनहार छात्र था आयुष, दोस्तों को नहीं हो रहा यकीन: आयुष का सुसाइड नोट पढ़कर पुलिस और उसके साथी छात्र स्तब्ध हैं। दोस्तों को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि जो आयुष गुरुवार की रात तक उनके साथ हंस-बोल रहा था, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। साथियों के मुताबिक, आयुष पढ़ाई में काफी होनहार था और उसने अपने पहले साल की परीक्षा में भी अच्छे अंक पाए थे। उसे हॉलीवुड फिल्में देखने और अंग्रेजी गाने सुनने का शौक था, और वह अक्सर गुनगुनाता था।
आईआईटी ने पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का दिलाया भरोसा
आईआईटी रुड़की ने अपने एक होनहार छात्र के असामयिक निधन पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है। मृतक छात्र की पहचान आयुष राजोरिया के रूप में हुई है, जो संस्थान के बीएस-एमएस गणित एवं कंप्यूटिंग कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत थे। मीडिया सेल प्रभारी सोनिका श्रीवास्तव ने एक आधिकारिक प्रेस नोट जारी कर आईआईटी प्रशासन की ओर से इस घटना पर गहरा खेद प्रकट किया है। प्रेस नोट में कहा गया है कि संस्थान इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा है। आईआईटी रुड़की ने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का भरोसा दिलाया है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी