दिन में डॉक्टर, रात में AI इंजीनियर... MBBS के साथ हासिल की IIT की डिग्री, कैसे किया ये कमाल
आंध्र मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और आईआईटी मद्रास से डेटा साइंस की पढ़ाई एक साथ कर डॉ. बीवीएस माधवी ने मेडिकल और एआई की दुनिया में एक नई मिसाल पेश की है।
ज्यादातर नौजवान अपनी पढ़ाई के दिनों में इसी उलझन में रहते हैं कि डॉक्टर बनें या फिर इंजीनियर। इन दोनों में से किसी एक रास्ते को चुनना ही जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला माना जाता है। लेकिन बीवीएस माधवी के लिए यह सवाल इतना मुश्किल कभी था ही नहीं। उन्होंने सोचा कि आखिर किसी एक को क्यों चुनना, जब दोनों ही मंजिलों को एक साथ हासिल किया जा सकता है? आंध्र मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई करते हुए माधवी ने आईआईटी मद्रास के डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग के बीएस (BS) डिग्री कोर्स में दाखिला ले लिया। सोशल मीडिया माधवी की कहानी वायरल हो रही है।
यह कोई आम बात नहीं थी। दिन में अस्पताल की ड्यूटी, मरीजों की देखभाल और रात में कोडिंग, असाइनमेंट और रिसर्च यह सब कुछ बेहद थका देने वाला था, मगर माधवी को एक बात पूरी तरह साफ थी, आने वाले कल का हेल्थकेयर सिस्टम उन लोगों के हाथ में होगा जो मेडिकल और तकनीक, दोनों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आज उनका यही भरोसा उनके शानदार करियर की बुनियाद बन चुका है।
जब एक डॉक्टर ने समझी एआई की ताकत
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेडिकल की पढ़ाई अपने आप में एक पहाड़ चढ़ने जैसा काम है। एमबीबीएस पूरा करना ही अच्छे-अच्छों के पसीने छुड़ा देता है। लेकिन माधवी ने इस मुश्किल सफर में एक और बड़ी चुनौती जोड़ ली। साल 2021 में उन्होंने आईआईटी मद्रास के डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग कोर्स में कदम रखा। उनके दिल में यह बात बैठ गई थी कि आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डेटा साइंस पूरी मेडिकल दुनिया की तस्वीर बदल कर रख देंगे। उन्होंने कभी भी तकनीक और इलाज को दो अलग नजरियों से नहीं देखा। उनका मानना था कि तकनीक की मदद से बीमारियों की पहचान ज्यादा सटीक हो सकती है, रिसर्च बेहतर हो सकती है और मरीजों को एक नई जिंदगी दी जा सकती है।
यह फैसला आसान नहीं था। माधवी की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लेक्चर अटेंड करने, क्लिनिकल पोस्टिंग पर जाने, वॉर्ड में ड्यूटी करने, प्रैक्टिकल एग्जाम देने और आईआईटी के असाइनमेंट पूरे करने के बीच झूलता रहता था। उनकी दिनचर्या इतनी थकाऊ थी कि कोई भी आम इंसान हार मान ले, लेकिन माधवी ने अपने दोनों सपनों को जिंदा रखा। आंध्र मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल इंटर्नशिप के दौरान उन्होंने जनरल मेडिसिन, सर्जरी, बाल रोग, स्त्री रोग, ऑर्थोपेडिक्स, मनोरोग, डर्मेटोलॉजी और इमरजेंसी मेडिसिन जैसे लगभग हर बड़े डिपार्टमेंट में काम किया और मरीजों की नब्ज पहचानी।
इसी अस्पताल की भागदौड़ के बीच उन्होंने मशीन लर्निंग और मेडिकल रिसर्च में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। स्टारलाइन एआई में मशीन लर्निंग इंजीनियर इंटर्न के तौर पर काम करते हुए माधवी ने एक ऐसा एआई सिस्टम तैयार किया, जो चेस्ट एक्स-रे और डीप लर्निंग मॉडल की मदद से निमोनिया का पता लगा सकता है। उनके इस बेहतरीन प्रोजेक्ट ने करीब 90 फीसदी एक्यूरेसी हासिल की और इसे ऑल-विमेन स्टार्टअप आइडियाथॉन में खूब सराहा गया।
धरती से लेकर अंतरिक्ष तक की रिसर्च
माधवी की सोच सिर्फ अस्पतालों और कंप्यूटर स्क्रीन तक ही सीमित नहीं थी। आंध्र मेडिकल कॉलेज में रिसर्च असिस्टेंट रहते हुए उन्होंने फोरेंसिक मेडिसिन में एआई के इस्तेमाल पर काम किया। उन्होंने मशीन लर्निंग मॉडल के जरिए लोगों की पहचान के लिए उनके होठों के पैटर्न को समझने की तकनीक विकसित की। हैरानी की बात यह है कि उनकी रिसर्च की उड़ान धरती की हदों को भी पार कर गई। सिडनी में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस (IAC) 2025 में माधवी ने माइक्रोग्रैविटी में सेंसरी परसेप्शन और स्पेस मेडिसिन के लिए 3D बायोप्रिंटिंग की संभावनाओं पर अपनी रिसर्च दुनिया के सामने पेश की। इस काम ने लंबे समय तक चलने वाले अंतरिक्ष मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब तलाशने में मदद की।
आजकल माधवी nference नाम की कंपनी में जूनियर क्लिनिकल साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। इस जगह पर वह अपनी मेडिकल की गहरी समझ और एआई की ताकत को मिलाकर ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर विज्ञान में रियल-वर्ल्ड एविडेंस तैयार कर रही हैं। यह काम कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को बेहतर ढंग से समझने और मरीजों के इलाज के नए तरीके खोजने में बहुत मददगार साबित हो रहा है। उनका यह रोल बिल्कुल उसी रास्ते का हिस्सा है, जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से तराशा है। उनका यह सफर दुनिया भर के हेल्थकेयर सिस्टम में आ रहे एक बड़े बदलाव का सबूत है। आजकल बड़े अस्पताल, फार्मास्यूटिकल कंपनियां और रिसर्च सेंटर ऐसे पेशेवरों की तलाश में हैं जो इंसान के शरीर और डेटा की भाषा, दोनों को बारीकी से समझ सकें। मरीज के डेटा को एनालाइज करने से लेकर एआई से चलने वाले डायग्नोस्टिक टूल बनाने और नई दवाइयों की खोज को तेज करने तक, यह मल्टी-टैलेंटेड अप्रोच हेल्थकेयर की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव