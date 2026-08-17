Success Story: समाज की बंदिशों को तोड़कर डॉक्टर बनीं अमितु सिंह, गरीबों का कम पैसे में करती हैं इलाज
Dr. Amitu Singh Success Story : पलामू की डॉ. अमितु सिंह ने सामाजिक बंदिशों को तोड़कर RIMS रांची में सीनियर रेजिडेंट का पद हासिल किया है। वे डॉक्टरी के साथ कम खर्च में गरीबों का इलाज कर सेवा की मिसाल पेश कर रही हैं।
Dr. Amitu Singh Success Story : अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और इरादे मजबूत हों, तो कोई भी रुकावट आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इस बात को सच कर दिखाया है झारखंड के पलामू जिले की रहने वाली डॉ. अमितु सिंह ने। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और पढ़ाई के दम पर राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS), रांची में सीनियर रेजिडेंट का पद हासिल कर अपने परिवार और पूरे पलामू जिले का नाम गर्व से ऊंचा किया है।
डॉ. अमितु की यह सफलता की कहानी देश के उन तमाम छात्र-छात्राओं के लिए एक मिसाल है जो छोटे शहरों या सामान्य परिवारों से निकलकर मेडिकल और करियर के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं।
शुरुआती जीवन और शिक्षा का सफर
पलामू की माटी में पली-बढ़ीं डॉ. अमितु सिंह बचपन से ही पढ़ाई में होनहार थीं। छोटे शहर में संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपनी स्कूली शिक्षा और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मेडिकल की दुनिया में कदम रखा।
पारिवारिक रूढ़ियों को तोड़कर पाई सफलता
अमितु ने पारिवारिक बंदिशों और सख्त सामाजिक सोच के बावजूद डॉक्टर बनने की अपनी इच्छा को डिगने नहीं दिया। बेटियों के बाहर पढ़ने पर रोक के बीच जब उन्हें घर से 40 किमी दूर गढ़वा डेंटल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला, तो कड़ी निगरानी के बावजूद उन्होंने इसे अपना आधार बनाया। निरंतर मेहनत और बढ़ते आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने अपनी मंजिल हासिल की।
RIMS रांची में मिली बड़ी उपलब्धि
कड़ी मेहनत, परिवार के प्रोत्साहन और अपनी अटूट इच्छाशक्ति के दम पर डॉ. अमितु सिंह ने आखिरकार सफलता का परचम लहराया। उनका चयन रिम्स (RIMS) रांची के डेंटल इंस्टीट्यूट में हुआ। यहां वे न केवल मरीजों के बेहतर इलाज में अपना योगदान दे रही हैं, बल्कि संस्थान में आने वाले नए मेडिकल एस्पिरेंट्स और छात्रों को भी गाइड करती हैं।
इलाज और जनसेवा
सीनियर लेक्चरर रहते हुए डॉ. अमितु ने मेदिनीनगर में क्लिनिक खोला। उन्होंने डॉक्टरी को कमाई से ऊपर रखकर गरीबों का केवल 500 रुपये से 2,000 रुपये में इलाज किया और अत्यंत जरूरतमंदों को फ्री मेडिकल सुविधाएं देकर सेवाभाव की अनूठी मिसाल पेश की।
छात्रों के लिए प्रेरणा और संदेश
डॉ. अमिता सिंह की सफलता यह सिखाती है कि करियर में बड़ी ऊंचाइयां हासिल करने के लिए किसी बड़े मेट्रो शहर या सुविधाओं की जरूरत नहीं होती। आपकी मेहनत, खुद पर भरोसा और सही दिशा में प्रयास ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं।
वे बताती हैं कि मेडिकल की पढ़ाई में लगातार पढ़ते रहना और धैर्य रखना सबसे महत्वपूर्ण है। असफलताओं या कठिनाइयों से घबराए बिना अगर आप अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, तो सफलता एक न एक दिन जरूर मिलती है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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