दिल्ली मेट्रो में बिना परीक्षा नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 1 लाख से ज्यादा सैलरी; तुरंत करें अप्लाई
अगर आप रेलवे या मेट्रो सेक्टर में काम का अनुभव रखते हैं तो दिल्ली मेट्रो आपके लिए बिना किसी लिखित परीक्षा के 73 पदों पर शानदार सरकारी नौकरी लेकर आई है, जिसमें सैलरी एक लाख रुपये से भी ज्यादा है।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और अनुभवी पेशेवरों के लिए एक बेहद शानदार खबर सामने आई है। आज के समय में जहां एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए भी कई-कई राउंड के कड़े एग्जाम देने पड़ते हैं, वहीं अगर आपसे कहा जाए कि दिल्ली मेट्रो में आपको बिना कोई परीक्षा दिए सीधे नौकरी मिल सकती है, तो शायद आपको यकीन न हो। लेकिन यह बिल्कुल सच है! दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने एक जबरदस्त भर्ती अभियान शुरू किया है। इस बंपर वैकेंसी की सबसे बड़ी और खास बात यही है कि इसमें आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के दम पर होगा। यानी न तो कोई लिखित परीक्षा का झंझट और न ही एग्जाम सेंटर के चक्कर काटने की कोई परेशानी। अगर आपके पास रेलवे या मेट्रो सेक्टर का अच्छा खासा अनुभव है, तो आप 1 लाख रुपये से ज्यादा की मोटी सैलरी वाली इस नौकरी के लिए बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं।
किस विभाग में कितनी वैकेंसी हैं?
डीएमआरसी ने अपनी इस नई भर्ती में एग्जीक्यूटिव और नॉन-एग्जीक्यूटिव दोनों ही कैटेगरी को मिलाकर कुल 73 पदों पर आवेदन मांगे हैं। ये नौकरियां मुख्य रूप से दिल्ली मेट्रो के जयपुर फेज-II प्रोजेक्ट और दिल्ली हेड ऑफिस के कामकाज को रफ्तार देने के लिए निकाली गई हैं। चलिए, थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर किस विभाग में कितनी सीटें खाली हैं:
- सिविल और ट्रैक विभाग: इस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा जरूरत है। यहां 42 सुपरवाइजर और 12 इंजीनियरों की भर्ती की जाएगी (कुल 54 पद)।
- सिग्नलिंग एंड टेलीकम्यूनिकेशन (S&T): इस विभाग के लिए 07 सुपरवाइजर और 04 इंजीनियर या सीनियर इंजीनियर के पद तय किए गए हैं (कुल 11 पद)।
- एनवायरमेंट विभाग: पर्यावरण से जुड़े काम देखने के लिए 03 सुपरवाइजर और 02 इंजीनियर/सीनियर इंजीनियर चाहिए (कुल 05 पद)।
- आर्किटेक्चर विभाग: इस सेक्शन में 02 सुपरवाइजर और 01 इंजीनियर/सीनियर इंजीनियर की दरकार है (कुल 03 पद)।
कौन भर सकता है यह फॉर्म?
हर कोई इस फॉर्म को नहीं भर सकता क्योंकि यह कोई फ्रेशर जॉब नहीं है। यह भर्ती डेप्यूटेशन (प्रतिनियुक्ति) और रिटायरमेंट के बाद संविदा (PRCE) के आधार पर की जा रही है। अगर आप डेप्यूटेशन पर आना चाहते हैं, तो आपकी उम्र 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं, जो लोग अपनी पुरानी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और PRCE के तहत अप्लाई कर रहे हैं, उनकी उम्र 55 से 62 साल के बीच तय की गई है। इसके लिए जरूरी है कि आप किसी सरकारी विभाग, भारतीय रेलवे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) या फिर किसी और मेट्रो कॉर्पोरेशन में पहले से काम कर रहे हों या फिर वहां से रिटायर हो चुके हों। सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आपके पास पे-लेवल 6 से 9 में कम से कम 5 साल का काम का तजुर्बा होना चाहिए। इंजीनियर के लिए पे-लेवल 9/10 में 3 साल और सीनियर इंजीनियर के लिए पे-लेवल 11 में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है।
सैलरी कितनी मिलेगी?
दिल्ली मेट्रो अपने कर्मचारियों का खास ख्याल रखती है और इसीलिए इस नौकरी में सैलरी पैकेज भी बेहद शानदार रखा गया है। आपकी पोस्टिंग के हिसाब से सैलरी थोड़ी अलग-अलग होगी। अगर सीनियर इंजीनियर की पोस्टिंग दिल्ली ऑफिस में होती है, तो उन्हें हर महीने 96,600 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर उन्हें जयपुर आउटस्टेशन भेजा जाता है, तो यह रकम बढ़कर 1,06,300 रुपये महीने तक पहुंच जाएगी। इंजीनियर पोस्ट के लिए दिल्ली में 75,200 रुपये और जयपुर में 82,700 रुपये प्रति माह की सैलरी तय की गई है। इसके अलावा सुपरवाइजर को दिल्ली में 56,300 से 72,600 रुपये के बीच सैलरी मिलेगी, जबकि जयपुर में यह आंकड़ा 61,900 से 79,900 रुपये महीना होगा।
बिना परीक्षा कैसे होगा सिलेक्शन?
जैसा कि हमने ऊपर बताया, इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से बिना लिखित परीक्षा के होगी। जो कैंडिडेट्स डेप्यूटेशन पर आएंगे, उन्हें सिर्फ एक पर्सनल इंटरव्यू फेस करना होगा। वहीं, जो लोग रिटायरमेंट के बाद वाली (PRCE) कैटेगरी में हैं, उन्हें इंटरव्यू के साथ-साथ एक छोटा सा मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी पास करना होगा ताकि यह तय हो सके कि वे फील्ड और ऑफिस के काम के लिए पूरी तरह फिट हैं। बताया जा रहा है कि नवंबर 2026 के दूसरे हफ्ते तक शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी और तीसरे हफ्ते में इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे।
आवेदन कैसे करें?
अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो देरी बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि आवेदन की आखिरी तारीख 4 नवंबर 2026 है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको DMRC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से एप्लीकेशन का फॉर्मेट डाउनलोड करना होगा। इसका प्रिंट निकालकर इसे अच्छी तरह से भर लें और अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगा लें।
आप इस पूरे सेट को स्पीड पोस्ट के जरिए इस पते पर भेज सकते हैं: 'अतिरिक्त महाप्रबंधक/एचआर/पी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली'। अगर आप डाक के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो अपने भरे हुए फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सीधे दिल्ली मेट्रो की ऑफिशियल ईमेल आईडी career@dmrc.org पर भी भेज सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव