DMRC Recruitment 2025: दिल्ली मेट्रो में इस पद पर निकली भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी, जानें कब तक करें आवेदन

संक्षेप: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DMRC) ने जनरल मैनेजर के पदों भर्ती निकाली है। इच्छुक आवेदक दिल्ली मेट्री की आधिकारिक वेबसाइट delhimetrorail.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

दिल्ली मेट्रो में अच्छी नौकरी पाने का मौका है। क्योंकि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DMRC) ने जनरल मैनेजर के पदों भर्ती निकाली है। इच्छुक आवेदक दिल्ली मेट्री की आधिकारिक वेबसाइट delhimetrorail.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 16 अक्टूबर 2025 से ही प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिसमें अभ्यर्थी अंतिम तिथि 06 नवंबर 2025 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र ऑफलाइन भेजना होगा।

दिल्ली मेट्रो ने कुल 2 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आयुसीमा अधिकतम 55 वर्ष तय की है। सैलरी की बात करें, तो डेप्यूटेशन द्वारा नियुक्ति होने पर मूल विभाग का वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ते को मिलाकर सैलरी मिलेगी। वहीं PRCE नियुक्ति होने पर 1,65,900 रुपये प्रति माह तक वेतन मिलेगा। स्क्रीनिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जरिए चयन प्रक्रिया पूरी होगी।

अप्लाई कैसे करें? इस भर्ती में अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन पत्र दिल्ली मेट्रो को भेजा होगा। इसके लिए फॉर्म का फॉर्मेट नोटिफिकेशन से ही डाउनलोड कर लें।

अब इसमें हाथ से सभी जानकारी भरने के बाद सही जगह फोटो चिपकाएं। हस्ताक्षर करें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ यह आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट के जरिए डीएमआरसी के पते पर भेज दें।