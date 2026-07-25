नीट यूजी को खत्म कर 12वीं के अंकों के आधार पर हो मेडिकल दाखिले: DMK
DMK के प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने नीट को लेकर अपनी पार्टी का रुख दोहराते हुए शुक्रवार को कहा कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिला पूरी तरह से कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर दिया जाना चाहिए।
द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के प्रवक्ता टी. के. एस. एलंगोवन ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) को लेकर अपनी पार्टी का रुख दोहराते हुए शुक्रवार को कहा कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिला पूरी तरह से कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर दिया जाना चाहिए। एलंगोवन ने कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक के रुख की भी आलोचना की। एलंगोवन ने कहा, ''नीट ने स्कूली शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। कक्षा एक से 12वीं तक लगातार अच्छे अंक हासिल करने वाले छात्र मेडिकल सीट पाने से वंचित रह जाते हैं, जबकि महंगे कोचिंग संस्थानों पर भारी रकम खर्च करने वाले छात्रों को प्रवेश मिल जाता है।''
नीट परीक्षा की संरचनात्मक असमानता का उल्लेख करते हुए उन्होंने अरियलूर जिले की छात्रा अनीता का उदाहरण दिया। एलंगोवन ने कहा कि अनीता ने स्कूल की परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए थे, लेकिन नीट के आधार पर मेडिकल सीट नहीं मिलने के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी।
मेडिकल की सीटें बेहद कम
उन्होंने कहा कि इस वर्ष नीट उत्तीर्ण करने वाले करीब नौ लाख अभ्यर्थियों के मुकाबले मेडिकल पाठ्यक्रमों में लगभग 91,000 सीट ही उपलब्ध हैं। द्रमुक नेता ने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज की लगभग 46,000 सीट पर पूरी तरह मेधा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, जबकि निजी संस्थानों की करीब 43,000 सीट पर कई मामलों में योग्यता से अधिक आर्थिक क्षमता को महत्व मिलता है।
12 की बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर हो दाखिला
एलंगोवन ने कहा कि मेडिकल सीट का आवंटन पूरी तरह कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर होना चाहिए। अगस्त के प्रारंभ में तमिलनाडु और कर्नाटक के नेताओं के बीच प्रस्तावित वार्ता से पहले एलंगोवन ने साझा नदी जल संसाधनों पर राज्यों के अधिकारों का उल्लेख करते हुए कहा, ''अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों के अनुसार ऊपरी तटवर्ती राज्य निचले तटवर्ती राज्यों की ओर पानी के प्रवाह को नहीं रोक सकते।'
एलंगोवन ने दोहराया कि कावेरी नदी के जल बंटवारे का अधिकार केवल कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के पास है, न कि कर्नाटक सरकार के पास।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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