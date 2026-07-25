Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नीट यूजी को खत्म कर 12वीं के अंकों के आधार पर हो मेडिकल दाखिले: DMK

By Pankaj Vijay
पीटीआई, चेन्नई
Follow us on Google News
share

DMK के प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने नीट को लेकर अपनी पार्टी का रुख दोहराते हुए शुक्रवार को कहा कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिला पूरी तरह से कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर दिया जाना चाहिए।

mbbs
मेडिकल दाखिला

द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के प्रवक्ता टी. के. एस. एलंगोवन ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) को लेकर अपनी पार्टी का रुख दोहराते हुए शुक्रवार को कहा कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिला पूरी तरह से कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर दिया जाना चाहिए। एलंगोवन ने कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक के रुख की भी आलोचना की। एलंगोवन ने कहा, ''नीट ने स्कूली शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। कक्षा एक से 12वीं तक लगातार अच्छे अंक हासिल करने वाले छात्र मेडिकल सीट पाने से वंचित रह जाते हैं, जबकि महंगे कोचिंग संस्थानों पर भारी रकम खर्च करने वाले छात्रों को प्रवेश मिल जाता है।''

नीट परीक्षा की संरचनात्मक असमानता का उल्लेख करते हुए उन्होंने अरियलूर जिले की छात्रा अनीता का उदाहरण दिया। एलंगोवन ने कहा कि अनीता ने स्कूल की परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए थे, लेकिन नीट के आधार पर मेडिकल सीट नहीं मिलने के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी।

ये भी पढ़ें:एक MBBS सीट के 8 दावेदार, समझें सेंट्रल और स्टेट काउंसलिंग क्राइटेरिया

मेडिकल की सीटें बेहद कम

उन्होंने कहा कि इस वर्ष नीट उत्तीर्ण करने वाले करीब नौ लाख अभ्यर्थियों के मुकाबले मेडिकल पाठ्यक्रमों में लगभग 91,000 सीट ही उपलब्ध हैं। द्रमुक नेता ने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज की लगभग 46,000 सीट पर पूरी तरह मेधा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, जबकि निजी संस्थानों की करीब 43,000 सीट पर कई मामलों में योग्यता से अधिक आर्थिक क्षमता को महत्व मिलता है।

ये भी पढ़ें:नीट प्रोटेस्ट के बीच सरकार के ईमेल पर बवाल, मैसेज देख भड़के छात्र

12 की बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर हो दाखिला

एलंगोवन ने कहा कि मेडिकल सीट का आवंटन पूरी तरह कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर होना चाहिए। अगस्त के प्रारंभ में तमिलनाडु और कर्नाटक के नेताओं के बीच प्रस्तावित वार्ता से पहले एलंगोवन ने साझा नदी जल संसाधनों पर राज्यों के अधिकारों का उल्लेख करते हुए कहा, ''अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों के अनुसार ऊपरी तटवर्ती राज्य निचले तटवर्ती राज्यों की ओर पानी के प्रवाह को नहीं रोक सकते।'

ये भी पढ़ें:597 की जगह 45 और 522 की बजाय 95 अंक,कोर्ट ने NTA से मांग ली 3 छात्रों की OMR शीट

एलंगोवन ने दोहराया कि कावेरी नदी के जल बंटवारे का अधिकार केवल कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के पास है, न कि कर्नाटक सरकार के पास।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
MBBS Neet Ug
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।