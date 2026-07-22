MBBS Seats: दरभंगा मेडिकल कॉलेज में बढ़ीं MBBS की सीटें, अब 150 छात्रों को मिलेगा डॉक्टर बनने का मौका
DMCH MBBS Seats: दरभंगा मेडिकल कॉलेज (DMCH) में एमबीबीएस की सीटें 120 से बढ़ाकर 150 कर दी गई हैं। एनएमसी से मंजूरी मिलने के बाद इस शैक्षणिक सत्र से अधिक छात्रों को कम फीस में डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा।
DMCH MBBS Seats: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (NEET UG) की तैयारी कर रहे देश और बिहार के लाखों विद्यार्थियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। बिहार के दूसरे सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल संस्थान 'दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल' (DMCH) में एमबीबीएस (MBBS) कोर्स की सीटें बढ़ा दी गई हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की ओर से कॉलेज प्रबंधन को सीटें बढ़ाने की मंजूरी मि चुकी है। इस नए फैसले के तहत कॉलेज में एमबीबीएस की 30 नई सीटें जोड़ी गई हैं, जिससे कुल सीटों की संख्या 120 से बढ़कर अब 150 हो गई है।
इसी शैक्षणिक सत्र से मिलेगा बढ़ी हुई सीटों का लाभ
एनएमसी द्वारा दी गई स्वीकृति के बाद नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से ही छात्र इन बढ़ी हुई सीटों पर दाखिला ले सकेंगे। इस बढ़ोतरी से नीट यूजी परीक्षा में सफल होने वाले उन मेधावी अभ्यर्थियों को सीधा फायदा पहुंचेगा, जो कुछ अंकों या रैंक के फासले से सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट पाने से वंचित रह जाते थे। 30 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होने से बिहार राज्य कोटा और ऑल इंडिया कोटा, दोनों ही श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए कट-ऑफ में थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।
ना के बराबर फीस में मिलेगी उच्च स्तरीय मेडिकल शिक्षा
प्राईवेट मेडिकल कॉलेजों की लाखों रुपये की भारी-भरकम फीस के मुकाबले दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई का खर्च बेहद कम है। DMCH एक सरकारी संस्थान होने के कारण यहां एमबीबीएस की पढ़ाई का सालाना खर्च मात्र 20,000 रुपये से 25,000 रुपये के आसपास आता है। ऐसे में मध्यमवर्गीय और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले मेधावी छात्रों के लिए यह निर्णय किसी वरदान से कम नहीं है। छात्र कम खर्च में विश्वस्तरीय क्लीनिकल एक्सपोजर और अनुभवी डॉक्टरों के मार्गदर्शन में अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे।
जानिए कैसे होगी दाखिले की प्रक्रिया?
दरभंगा मेडिकल कॉलेज की 150 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश पाने के लिए छात्रों को नीट यूजी (NEET UG) परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। परीक्षा के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की जाती है।
ऑल इंडिया कोटा (15% सीटें): देश के किसी भी राज्य के छात्र मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in के जरिए ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में हिस्सा लेकर DMCH को अपनी पहली प्राथमिकता चुन सकते हैं।
बिहार राज्य कोटा (85% सीटें): बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा परिषद (BCECEB) के माध्यम से आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं।
काउंसलिंग के दौरान सीट आवंटित होने के पश्चात अभ्यर्थियों को संबंधित डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होता है और निर्धारित कॉलेज शुल्क जमा कर अपनी सीट पक्की करनी होती है।
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